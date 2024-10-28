Заседание Клуба журналистов АНК прошло в Қонаеве

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

В Қонаеве состоялось выездное заседание Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана, на котором обсуждались ключевые вопросы межэтнических отношений и роль средств массовой информации в их развитии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

В мероприятии приняли участие представители госорганов, эксперты и члены Клуба журналистов из  Туркестанской, Жамбылской, Жетысуской и Улытауской областей, а также городов Алматы и Шымкент.

Спикеры обсудили роль СМИ в гармоничном развитии межэтнических отношений в стране, укреплении единства нации, продвижении казахского языка как языка межэтнического общения, формировании иммунитета граждан к провокационной и деструктивной информации и профилактике «языка вражды» на межэтническую тематику, особенно в социальных сетях.

Министерство культуры и информации РК совместно с Секретариатом АНК и местными исполнительными органами реализует комплекс просветительских и иных мер, направленных на вовлечение НПО и СМИ в работу по обеспечению межэтнического согласия и единства народа страны.

В этом контексте важным является методическая поддержка как членов АНК и этнокультурных объединений, так и НПО и СМИ.

Заседание завершилось нетворкингом, во время которого участники обменялись мнениями и обсудили актуальные вопросы.

Итоги мероприятия подвели в формате вопросов и ответов, что способствовало конструктивному диалогу и сотрудничеству.

#заседание #АНК #Клуб журналистов

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