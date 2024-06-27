Заседание правления Делового Совета ШОС пройдет в Астане

Международное сотрудничество, Экономика, Столица
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На встрече планируется обсудить ключевые вопросы и перспективы экономического сотрудничества между странами-участницами ШОС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

28 июня в Астане состоится 25-е заседание правления Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) под председательством председателя правления НПП РК «Атамекен» Раимбека Баталова, сообщает Kazpravda.kz

На повестке дня:

- углубление торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества;

- разработка совместных инфраструктурных проектов.

На заседании выступят представители государственных органов, деловых кругов, международных организаций, а также ведущие эксперты в области экономики и международных отношений.

Во второй половине дня в рамках Делового совета пройдет бизнес-форум ШОС на тему «Торгово-экономическое сотрудничество (промышленность, транспорт и логистика, инвестиции, культура и туризм», на котором предусмотрены B2B встречи крупных компаний стран-участниц ШОС.

Предполагается, что это мероприятие предоставит уникальную возможность для установления прямых деловых контактов, обсуждения совместных проектов и подписания соглашений.
 

 

#Астана #ШОС #заседание #Деловой совет

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