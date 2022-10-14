Заседание Совета глав государств СНГ проходит в Астане

В городе Астане началось заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает Kazpravda.kz.

В заседании принимают участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.

В своем вступительном слове на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сердечно поприветствовал на гостеприимной казахстанской земле лидеров стран.

«Прежде всего, искренне благодарю вас за поддержку инициатив Казахстана в рамках председательства в СНГ и активное участие в международных мероприятиях, проходящих в эти дни в Астане.

В качестве члена Совета сегодня в заседании впервые участвует президент Туркменистана, уважаемый Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов. От имени присутствующих здесь коллег и от себя лично хочу поприветствовать Вас и пожелать успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.

Очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств объявляется открытым», – сказал президент РК.

Он отметил, что сегодня на рассмотрение Совета глав государств представлены важные вопросы, касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов сотрудничества.