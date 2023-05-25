Заседание Совета министров обороны ОДКБ состоялось в Минске

В Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ОДКБ.

Фото пресс-службы ОДКБ

В заседании приняли участие руководители оборонных ведомств государств – членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности.

В ходе пленарного заседания Совет министров обороны ОДКБ рассмотрел и утвердил план совместной подготовки на 2024 год и перечень мероприятий совместной подготовки до 2030 года.

Также было принято решение о внесении ряда изменений в план совместной подготовки на 2023 год.

Совет министров обороны решил представить Совету коллективной безопасности документы об учреждении медали «Вместе к миру» для награждения лиц, внесших вклад в миротворческую деятельность ОДКБ.

От Казахстана в заседании принял участие министр обороны РК - генерал-полковник Руслан Жаксылыков.