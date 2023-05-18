Заседание Высшей научно-технической комиссии состоялось в Правительстве

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве с участием руководителей центральных госорганов, отраслевых организаций, вузов и депутатов Парламента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили вопросы определения приоритетных направлений развития науки на 2024-2026 годы, проведения научно-технических заданий по программно-целевому финансированию на 2023-2025 и 2024-2026 годы, а также фундаментальных научных исследований на 2023-2025 годы.

Кроме того, рассмотрены планы по реализации научно-технических программ центральными государственными и местными исполнительными органами.