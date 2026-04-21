Защищают природу экобарьеры

Экология
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

С начала весны в Алматинской области активизирована работа по благоустройству и озеленению населенных пунктов. По данным местных властей, состоялся ряд субботников, в которых приняли участие около 40 тыс. человек. В общей сложности высажено 19 тыс. деревьев хвойных и лист­венных пород, вывезено около 2 тыс. тонн мусора.

фото акимата Карасайского района

На днях в русле реки Каскелен в Карасайском районе были установлены экологические барьеры, помогающие собирать бытовые и промышленные отходы. Это механические конструкции, препятствующие накоплению загрязнителей в водоемах. В частности, они эффективно перехватывают плавучий пластик, который затем направляется на переработку.

Пилотный проект реализуется компанией Gogo Central Asia, которая выступает технологическим партнером некоммерческих организаций и общественных объединений, осуществляющих экологичес­кие и социальные программы в странах Центральной Азии. Специалистами разработана интерактивная карта наиболее загрязненных территорий регио­на. Цель – создать цифровую инфраструктуру, направленную на защиту окружающей среды.

Как отметила депутат Карасайского районного маслихата Елена Константинова, это очень важная и своевременная инициа­тива, реализуемая Gogo Central Asia совместно с акиматом Кас­келена. Важно понимать, что успех подобных проектов во многом зависит и от местных жителей. Необходимо формировать экологическую культуру среди населения. Только совместными усилиями государства и общества можно сохранить природные ресурсы края.

Особое внимание эковолонтеры уделяют состоянию реки Или, на побережье которой туристы оставляют горы мусора. По оценкам активистов, непоправимый вред экосистеме наносят пластиковые бутылки, одноразовая посуда, пакеты, остатки еды. Загрязняя воду, микропластик угрожает здоровью людей, животных и птиц. Здесь не хватает мусорных контейнеров и урн, биотуалетов, в близлежащих селах отсутствуют пункты приема вторсырья.

Среди предлагаемых решений – регулярное патрулирование берегов реки природоохранными службами и полицией, установка видеонаблюдения, а также принятие административных мер наказания в отношении нарушителей. Как показывает практика, одноразовой уборкой и субботниками проб­лему загрязнения туристической зоны не решить. Чтобы повысить ответственность отдыхающих, необходимо внедрять специальные образовательные программы в школах, развивать экотуризм, продвигать социальную рекламу, демонстрирующую красоту реки Или.

#экология #благоустройство #озеленение #Каскелен

