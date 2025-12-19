Фото: Генпрокуратура

В Генпрокуратуре на расширенном заседании коллегии с участием прокуроров областей и приравненных к ним, а также с онлайн-подключением всех территориальных прокуратур обсудили итоги надзорной деятельности органов прокуратуры за 2025 год, сообщает Kazpravda.kz

Генпрокурор Берик Асылов сообщил, что Главой государства подписан Указ о преобразовании Комитета по возврату активов в Комитет по защите прав инвесторов. Он отметил, что задачи, поставленные Главой государства перед прокуратурой, большая ответственность и обязывает нас к качественно новому уровню работы с принятием реальных шагов в вопросах защиты инвесторов.

Главным приоритетом нового Комитета станет обеспечение инвестиционной безопасности, что позволит укрепить экономический рост и повысить доверие к Казахстану как к надёжной и предсказуемой юрисдикции. Он должен стать системным правовым щитом для каждого инвестора - отечественного и иностранного, крупного и среднего, - кто вкладывает средства, технологии и опыт в развитие нашей экономики.

Наряду с гарантиями со стороны государства, инвесторы должны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства - по реализации проектов, созданию рабочих мест и вкладу в реальный сектор экономики.

«Экономика требует не формального привлечения капитала, а его эффективной отдачи. И здесь роль прокуратуры - обеспечить баланс: законность, прозрачность и ответственность всех сторон. От этого напрямую зависит уверенность тех, кто выбирает Казахстан - сегодня и в будущем», – сказал Берик Асылов.

Генеральный прокурор Берик Асылов подчеркнул, что укрепление законности и правопорядка, защита прав граждан и бизнеса, а также масштабная цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта, на которых была сосредоточена деятельность органов прокуратуры в отчетном периоде, являются частью системного курса по построению «Справедливого Казахстана», определенного Главой государства К.К. Токаевым как стратегический вектор развития страны.



В системе органов прокуратуры по поручению Президента продолжается цифровая трансформация, направленная на повышение эффективности профилактики правонарушений. В этой работе ключевую роль играет обновлённый функционал Комитета по правовой статистике и специальным учетам.



В его структуре начал функционировать Центр прогнозирования преступных угроз, который работает по принципиально новой модели - на опережение. Его деятельность сосредоточена на глубинном анализе данных, прогнозировании потенциальных угроз общественной безопасности и выработке превентивных решений до возникновения криминальных рисков. В госорганы уже направлено 28 адресных материалов о внешних криминальных вызовах с предложениями по их нейтрализации.





Отдельным направлением определено противодействие дезинформации. Эту задачу на постоянной основе реализует Ситуационный центр Генпрокуратуры, обеспечивающий круглосуточное наблюдение за информационным полем. Разработаны современные программные продукты, позволяющие выявлять и анализировать распространение недостоверной информации в СМИ и социальных сетях, а также алгоритмы по оперативному реагированию и пресечению подобных фактов. Генеральный Прокурор обозначил конкретные ориентиры по усилению медиамониторинга и ускорению реакции на информационные угрозы.



Ранее руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай внимание на необходимости системного наращивания цифровых возможностей правоохранительных и иных государственных органов. Речь идёт о консолидации информационных платформ, интеграции баз данных и защите граждан от фейков и ложной информации в цифровой среде.Все предпринимаемые меры реализуются в целях укрепления законности и правопорядка и соответствуют принципам «Слышащего государства» и идеологеме «Закон и порядок».

Также генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что за 11 месяцев 2025 года органами прокуратуры восстановлены социальные права порядка 200 тыс. граждан. Благодаря мерам прокурорского надзора с начала года государству возмещён ущерб на сумму более триллиона тенге, предотвращены потери бюджета на 215 млрд тенге.



Значимые результаты достигнуты по обеспечению законности в судебной сфере. В рамках надзора приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении почти 1 тыс. лиц, улучшено положение 150 осужденных, исправлено около 3 тыс. судебных актов по гражданским, административным делам и делам об адмправонарушениях.



Проведен первый Международный форум гособвинителей, в ходе которого прокуроры обменялись предложениями и практикой в области защиты прав человека с коллегами из стран наблюдателей и участниц ОТГ.



В рамках исполнения поручений Президента страны обеспечено правовое сопровождение инвестиционных проектов. Прокурорами оказана помощь почти 2 тыс. инвесторам.



К примеру, прокуратурой Мангистауской области при рассмотрении обращения инвестора ТОО «Aktau Mall» (строительство торго-развлекательного центра) в рамках работы Фронт-офиса разрешены 3 проблемных вопроса, связанных с подведением инфраструктуры (канализация, дорога) и введением объекта в эксплуатацию. Эти меры направлены на создание 1 500 рабочих мест с суммой инвестиций 20 млрд тенге.





Прокуратура г.Астаны организовала сопровождение заключения Министерством промышленности и строительства с ТОО «Orbis Heavy Machinery» соглашения о выпуске специализированных автомобилей брэнда KIA, с суммой инвестиций 5,5 млрд тенге и созданием 150 рабочих мест.

По обращению инвестора КФ «Almaty Museum of Arts» прокуратурой Алматы пресечены незаконные действия уполномоченного органа, который, несмотря на наличие разрешения, незаконно приостановил работу по благоустройству, изъяв инструменты для вырубки деревьев (строительство музея современных искусств на сумму 44 млрд тенге).

Мерами надзора и координации деятельности органов расследования количество начатых уголовных дел в отношении бизнеса снижено вдвое.

«Работа в этом направлении выходит на новый уровень с созданием Комитета по защите прав инвесторов, который станет системным инструментом обеспечения инвестиционной безопасности и усиления экономического роста», – сказал Берик Асылов.

Отдельное внимание уделено вопросам соблюдения прав человека в уголовном процессе, пенитенциарной системе и возврату активов.

По словам Генпрокурора Берика Асылова в текущем году пресечено незаконное вовлечение в уголовную орбиту свыше 3 тыс. лиц. Количество фактов пыток снижено в разы. В учреждениях уголовно-исполнительной системы не допущены пытки, сокращено число суицидов на 27% и увеличена трудовая занятость осужденных на 15%.

Продолжена активная работа по противодействию наркопреступности. Начата реализация алгоритма блокировки преступных наркодоходов. В результате заморожено свыше 195 тыс. «дропперских» счетов на сумму 2,6 млрд тенге, в рамках расследований по инициативе прокуроров наложены аресты на более 9 млрд тенге.

В целом (за 2 года) по результатам работы по возврату незаконно выведенных активов государству возвращены денежные средства и имущество на сумму 1 трлн 36 млрд тенге, за счёт которых построено 434 социальных объектов во всех регионах страны. Уже завершено строительство более 150 объектов, из которых 99 – медицинские учреждения, 48 – объектов водоснабжения, 2 спортивных объекта и 2 объекта образования. С субъектами олигополии заключены соглашения о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму 5,2 трлн тенге.

В своем выступлений Берик Асылов акцентировал внимание на реализацию концепции «Закон и порядок» как ключевого идеологического и практического ориентира прокурорского надзора, предполагающего равенство всех перед законом, неотвратимость ответственности и формирование высокой правовой культуры в обществе.

В рамках продвижения идеологии «Закон и порядок», в целях повышения правовой грамотности населения, на массовом уровне проводятся социальные акции «Халық заңгері» (охватила свыше 120 тыс. граждан в 250 населённых пунктах страны), «День открытых дверей», проект «Правовая аптека» и др., в результате которых десятки тысяч граждан получают поддержку и ответы на сложные правовые вопросы. В декабре текущего года была проведена научно-практическая конференция по продвижению в обществе идеологии «Закон и порядок» с участием более 300 участников из Казахстана и зарубежья.

В отчетном году в органах прокуратуры внедрены современные аналитические и «умные» цифровые инструменты в сфере обеспечения правопорядка и прогнозирования преступных угроз, основанные на использовании искусственного интеллекта и межведомственной интеграции данных.

В процессе трансформации находится и Академия правоохранительных органов. В учебный процесс уже внедрены практико-ориентированные программы на основе информационной безопасности, цифровой криминалистики и расследования киберпреступлений. Более 400 сотрудников правоохранительных органов прошли тематические курсы повышения квалификации «Кибер-офицер».

Прокуратура активно развивает внешние коммуникации с зарубежными коллегами. Ратифицированы четыре соглашения и достигнуты договорённости о взаимодействии с Сингапуром (подписано соглашение о взаимной правовой помощи) и Катаром (соглашение о передаче осужденных и Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве). Всего заключено 84 двусторонних соглашения с 38 зарубежными странами.

Подводя итоги заседания, генпрокурор определил приоритетные задачи на предстоящий период и дал конкретные поручения. Основной фокус работы органов прокуратуры будет направлен на защиту конституционных прав граждан, координацию усилий правоохранительных органов по снижению системных рисков преступности, защиту бизнеса и инвесторов.