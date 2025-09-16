Защита прав потребителей: как составить и подать претензию продавцу

В Минторговли напомнили о том, что суть проблемы надо обозначить максимально ясно и лаконично, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве отметили, что каждый потребитель имеет право на качественные товары и услуги. Если права потребителя нарушены, то ему стоит обратиться к продавцу (исполнителю, изготовителю) с претензией. При этом важно знать, что согласно статье 42-4 Закона РК «О защите прав потребителей», покупатель имеет право требовать устранения нарушений, возмещения ущерба, причинённого недостатками товара или услуги.

Как составить претензию?

Претензия пишется в свободной форме.

Укажите:

• какие права были нарушены,

• в чём выражается недостаток товара или услуги,

• ваши требования (возврат денег, замена товара, устранение дефектов и др.).

Куда направить претензию?

• Лично продавцу (обязательно получить отметку о принятии);

• По почте на юридический адрес продавца;

• В электронном виде (по e-mail или через онлайн-системы).

Обязанности продавца

Продавец (исполнитель, изготовитель) обязан:

• рассмотреть претензию,

• в течение 10 календарных дней направить письменный ответ,

• приложить подтверждающие документы.

Если ответа нет

Если продавец не ответил или отказался устранить нарушения, вы имеете право:

• обратиться в уполномоченный орган,

• подать жалобу в государственные органы, отвечающие за защиту прав потребителей,

• при необходимости — обратиться в суд.

Пример из практики: житель Туркестанской области приобрёл онлайн постельные принадлежности на сумму 350 000 тг. При доставке оказалось, что одного одеяла не хватает. На претензию продавец не ответил. Потребитель обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей через систему «Е-Өтініш». В результате работы департамента продавец признал ошибку, отправил недостающий товар и компенсировал расходы. В итоге права потребителя были полностью восстановлены.

