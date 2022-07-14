Экономика
Защитим свое, казахстанское
Насихат Оркушпаева

В Казахстане вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов. Это означает, что правообладатели будут защищены от прямого копирования внешнего вида оригинальных изделий.

Такая поправка была введена в рамках совершенствования законодательства в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

Напомним, в июне этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респуб­лики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи». В итоге теперь повышена прозрачность и эффективность деятельности организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе.

– Анализ практики, жалоб авторов и правообладателей обусловили необходимость уточнения обязанностей организаций, – сказала вице-министр юстиции Акерке Ахметова во время брифинга в Службе центральных коммуникаций. – Поправки отражают ожидания около 9 тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями.

Кроме того, введен новый объект промышленной собственнос­ти – «географическое указание», что позволит отечественным товаропроизводителям выйти на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным гео­графическим объектом. Например, «казахстанский шоколад», «лепсинский мед», «ленгерское мороженое», «шубаркульский уголь», «тургеньские вина». Это все будет объектом географических указаний.

– Вводится «оппозиционная» система по товарным знакам, географическим указаниям и наименованиям места происхождения товаров. Это предоставит возможность заинтересованным лицам направить возражение в экспертную организацию на этапе рассмотрения заявки, что исключит возможные риски оспаривания регистрации объектов, – добавила спикер.

Министерством юстиции разработана «дорожная карта» по дальнейшему развитию интеллектуальной собственности на 2022–2024 годы. Согласно ей, предусмотрены мероприятия по цифровизации системы интеллектуальной собственности, в том числе создание центров поддержки технологий и инноваций при вузах. На сегодня в республике создано 13 таких центров в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях, Нур-Султане и Алматы.

Отмечено, что совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственнос­ти осуществляется на постоянной основе, и работа в данном направлении продолжается.

По информации заместителя директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции РК Айдын Артыковой, национальная патентная система – ровесница суверенитета нашей страны. За 30 лет ведомство присоединилось более чем к 20 международным договорам. Ежегодно выдаются в среднем 600–700 патентов на изобретение, значительно меньше на полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение. Регистрируются порядка 6 тыс. товарных знаков по национальной системе.

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