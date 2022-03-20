Страхование плодовых насаждений планируется ввести в текущем году в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает Kazpravda.kz.

Министерство сельского хозяйства РК на системной основе отслеживает климатическую обстановку и предпринимает все необходимые меры для нивелирования возникающих рисков, принимая во внимание суровые и непредсказуемые климатические условия Казахстана.

Система добровольного страхования в АПК в республике вступила в действие с 2020 года. Оператором является АО «Аграрная кредитная корпорация.

На сегодняшний день в сфере растениеводства введены страховые продукты по зерновым (пшеница, овёс, ячмень, кукуруза), озимым и масличным культурам (подсолнечник, лён, рапс), в сфере животноводства страхованию подлежат КРС, МРС, лошади, птицы.

«Касательно страхования плодовых насаждений необходимо отметить, что данный страховой продукт был разработан совместно с одной из иностранных компаний в прошлом году и проходил тестирование в Казахстане. Однако при тестировании была выявлена некоторая погрешность разработанного страхового продукта, которая не позволяла ввести его в практическую реализацию.

В настоящее время активно ведется работа по его совершенствованию Ассоциацией агрострахования совместно с Германо-казахстанским аграрно-политическим диалогом, перестраховочной организацией Swiss Re и компанией Agroinsurance International.

Все необходимые расчеты, которые делаются на основе многолетних данных, завершены и проходят согласование с перестраховочной организацией. После получения согласования страховой продукт будет отрабатываться с местными страховыми компаниями», – сообщили в Минсельхозе.

Страхование плодовых насаждений планируется ввести по двум направлениям: страхование урожая от явлений природного характера и болезней, а также страхование самих многолетних насаждений как имущества.

Введение страхования плодовых насаждений ожидается в текущем году, отметили в МСХ.