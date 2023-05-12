Затравленная тема

Буллинг существовал всегда, в наши годы он лишь приобрел особую изощренность и масштабировался. Да так, что за голову схватились все и спешно стали решать разросшуюся проблему – законы принимать, конференции проводить, рекомендации раздавать. Забыли лишь об одном: достучаться до подростков с высоких трибун – не самая лучшая затея. Дети, подростки, да и многие взрослые воспринимают информацию эффективнее всего, когда она подана ненавязчиво, с возможностью «самостоятельно» прийти к выводу. Искусство в этом вопросе – лучший вариант.

Подрастающее поколение представило на суд алматинского зрителя спектакль о том, что в той или иной степени тревожит почти каждого из них. «Чучело» – история без границ, без национальности, без времени. Лишь сегодня ставшая актуальнее, чем когда-либо.

Под своим авторским соусом режиссер Рустам Сафаров угостил публику правдой. В основе – одноименная повесть Владимира Железникова. «Чучело» родилось в 1981 году, и уже через два года состоялась первая экранизация произведения. Знаменитый фильм, главные роли в котором сыграли Юрий Никулин и Кристина Орбакайте, вызвал шквал эмоций и стал откровением для того периода. Советские подростки рыдали у голубых экранов, менялись, стыдились прошлых сомнительных заслуг. Родители спешно создавали комиссии, проводили собрания, пытаясь выявить нечто подобное в своей среде и начали уделять детям больше внимания, проявлять бдительность и интерес. «Чучело» способствовало росту самосознания как у подростков, так и у их родителей. Время шло, и у него появлялись свои герои, актуальные и интересные. Но такого мощного идеологического посыла, как у повести Железникова, так и не случилось.

Ученики детской школы-театра «Игра» и ее основатель – актер Национального академического русского театра драмы имени М. Ю. Лермонтова Рауф Хабибуллин дали «Чучелу» вторую жизнь.

– Особенность школы-театра в том, что в наших спектаклях играют только дети. Они учатся познавать себя, проживать эмоции, раскрываются творчески, – говорит Рауф Хабибуллин.

Во время работы над спектак­лем организаторы специально приглашали детского психолога. Тема, затронутая в постановке, очень непростая и требует сверх­аккуратного подхода.

– При подготовке спектакля вместе с детским психологом мы обсудили с детьми повесть «Чучело», пытаясь разобраться в мотивах поступков героев. Наша задача не просто показать «Чучело» на новый лад – мы хотим действительно помочь детям пережить сложные моменты взросления. А, возможно, и уберечь от роковых поступков, – комментирует Рауф Хабибуллин.

Повесть о шестикласснице Лене Бессольцевой стала образцом стойкости и мужества. В столкновении с жестокостью она выстояла, не обозлилась, не спрятала голову в песок. Далось ей это непросто, но своим примером девчушка показала подросткам, что такое быть настоящим человеком – милосерд­ным, благородным и храбрым. На самом деле это урок не только подросткам. Сколько таких «чучел» встречается и во взрослой жизни, на кого навешивают ярлыки, откровенно насмехаются. Детская и подростковая жестокость, по мнению многих психологов, – явление, часто растворяющееся с годами, патологией является лишь тогда, когда она сохраняется в сознательном возрасте.

Школа-театр «Игра» сотрудничает со школами и детскими психологами. Суть взаимодействия заключается в том, чтобы с помощью творчества помочь подросткам лучше понимать себя и сверстников, учиться здоровому общению. Посетившая премьеру психолог Анастасия Стеблянко – гуру по проблеме буллинга. После спектакля общение с ней стало своеобразным бонусом для присутствующих. Взрослые, подростки и сами актеры смогли вместе найти ответы на интересующие всех вопросы.

– Актеров для своих спектаклей мы отбираем через кастинг среди ребят, прошедших специализированный курс обучения в нашей школе, – рассказывает Рустам Сафаров. – Отбираем по типажу, темпераменту, таланту и способностям. Сегодня в актерском коллективе 11 человек, спектакль играют два состава. Так как мы очень кропотливо разбирали повесть, дети буквально вжились в ту эпоху, в характеры героев. Кому-то запала определенная роль и они очень старались раскрыться именно на ее пробах. Полина Бельфер очень хотела сыграть Железную кнопку – Миронову, в итоге после проб она ее и получила. В другом составе она играет учительницу Маргариту Ивановну. С «Ленками» определились по темпераменту. Больше всего подошли Карина Ахтамзянова и Эмилия Кондрат. Дедушку Бессольцева сыграл шестнадцатилетний Шери Дузельбаев. Возрастная категория задействованных актеров – 12–16 лет.

Уникальность данного спек­так­ля в том, что о проблемах подростков со сцены говорят сами подростки, а не взрослые дяди и тети учат уму-разуму подрастающее поколение. А всем известно, как молодежь относится к нравоучениям старших. Надеюсь, и играющие, и смотрящие ребята понесут в социум правильный посыл. Каждый из них уже чувствует социальную ответственность за свои поступки, и в будущем есть шанс, что и своих детей они будут воспитывать иначе, исходя из полученного опыта и знаний.