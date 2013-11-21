Зеленая упряжь для кордайского ветра

Эту новость сообщил вернувшийся с объекта Александр Трофимов, генеральный директор Института «Казсельэнергопроект» – разработчика ТЭО. В одном из майских номеров нашей газеты в публикации «Из чис­того истока» мы уже рассказывали об этом крупнейшем энергетическом объекте в Жамбылской области, где тогда шли подготовительные работы. Кордайский ветропарк разбит в 30 км от одноименного поселка на границе Казахстана и Кыргызстана. Здесь, на Кордайском перевале, в ветропарке будет установлен 21 ветрогенератор суммарной мощностью 21 мегаватт. Все установки автоматизированы, предусмотрена возможность дистанционного контроля и управления ветрогенераторами благодаря оснащению блоками GSM.

– По желанию заказчика мы разделили строительство ВЭС на 3 этапа, при этом технические решения, принятые ранее, остались без изменения, – поясняет Александр Степанович. – На первом этапе устанавливаются 4 ветроагрегата, на втором – 17 агрегатов. Оборудование произведено германской компанией Nordex единичной мощностью 1 МВт. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются местными предприятиями с привлечением европейских фирм. На заключительном этапе будут проводиться работы по благоустройству ветроэлектростанции, организовываться вспомогательные ремонтные площадки. С вводом в эксплуатацию ВЭС ежегодный объем выработки ею электроэнергии составит 64,3 млн. кВт/ч. Мы рады, что таким экологически чистым энергетическим проектом сможем поддержать проведение в Астане всемирной выставки «ЭКСПО-2017»!

Стоимость проекта, согласно ТЭО, составляет 43,5 млн. долларов. При этом почти треть ресурсов – собственные средства компании – единственного инвестора – ТОО «Vista International». Проект строительства Кордайской ВЭС включен в Карту индустриализации Жамбылской области, а также участвует в Государственной программе ФИИР. Что позволяет инвестору получить субсидирование ставки вознаграждения и гарантию государства. Как рассказал при нашей встрече генеральный директор Евгений Омашев, компания начала изучать потенциальные площадки для установки ветрогенераторов с того момента, как был принят Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». И хотя компания алматинская, но возможность реализовать инновационный проект и предлагаемые в Жамбылской области условия определили выбор площадки.

Это инновационное направление, и нам оно было очень интересно, подчеркнул Евгений Омашев. Было несколько аргументов при выборе: область испытывает дефицит энергии, закупает ее в Кыргызстане. Этот проект позволит частично решить проблему ее дефицита как на районном, так и на региональном уровне, снизить зависимость от импорта элект­роэнергии, рационально использовать имеющиеся ресурсы, увеличить долю альтернативных источников в общем энергетическом балансе страны и снизить выбросы парниковых газов.

Алевтина ДОНСКИХ