«Зеленый» отряд в действии

Как сообщает штаб «Жасыл ел», в этом сезоне планируется трудоустроить 4,2 тысячи школьников и студентов. 3 700 из них уже работают в отрядах. Принимают школьников от 14 до 18 лет. Их рабочий график согласно законодательству – не более четырех часов в день, пять дней в неделю.

– Каждый школьник может работать только один месяц, потому что желающих много, а места ограничены. В основном дети трудятся у себя в школах, убирают территорию, занимаются прополкой грядок, поливают цветы, деревья. А также работают внутри школы, например, перебирают книги в библиотеке, – пояс­нил председатель ОФ «Республиканское движение студенческих строительных и молодежных отрядов» Марат Мухамеджанулы.

Юным работникам выдают спецодежду, перчатки и рабочий инвентарь. Руководители отрядов контролируют безопасность труда. Например, чтобы дети не поднимали тяжести и не работали во дворе во время дождя. За работу каждый работник отряда получает 65 тыс. тенге – хороший стимул для подростка.

Кроме школьной работы, бойцы «Жасыл ел» участвуют в республиканской акции «Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка». Это всевозможные субботники, акции, очистка рек, высадка деревьев и цветов.

– У нас есть акции «Таза дүйсенбі», «Сәтті сәрсенбі», «Таза бейсенбі». Наши бойцы собирают мусор на разных участках города, парках, на берегу реки. В каждом мероприятии участвуют не менее 100 человек, – добавил Марат Мухамеджанулы.

К примеру, недавно школьники поехали на территорию снежного полигона, находящегося в жилом массиве «Железнодорожный». Всего в уборке было задействовано 100 участников отряда.

– Так как в акции по большей части участвуют подростки, в качестве локации была выбрана территория снежного полигона. Она отличается безопасностью, отсутствием проезжей части и потенциально опасных природных объектов, рек и озер, а также наличием подъездных путей, – объяснил заместитель акима района Алматы Нурмат Абдраимов.

– Мы выехали в район Алматы чтобы собрать мусор и сделать наш город чище. Подобные мероприятия помогают сплотить народ, мы решаем наши общие проблемы вместе, – отметил боец «Жасыл ел» Кайрат Уалихан.

Недавно завершила работу в «Жасыл ел» ученица 9-го класса школы BINOM имени И. Алтынсарина Айганым Касенкызы. Проект, по ее словам, позволил ей с пользой провести летние каникулы.

– Я работала в своей школе, помогала библиотекарям в инвентаризации учебников, – рассказывает она. – Нас разделили на две группы: девочки в основном чинили и клеили поврежденные учебники, а мальчики работали на школьном дворе: сажали деревья, поливали цветы. Я сумела занять себя летом, помочь школе и заодно подзаработать. Работа пришлась мне по душе, и я даже нашла новых подруг!

В целом, как отмечает Марат Мухамеджанулы, «Жасыл ел» за 20 лет стал движущей силой молодежи. Ребята не только получают трудовые навыки, но и видят красоту своего города, природу, учатся бережно относиться к своей Родине.