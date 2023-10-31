Землетрясение зафиксировано у побережья Чили и берегов Фиджи

В мире
103

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Чили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: из открытых источников

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.

Подземные толчки зафиксированы в 9.33 по местному времени (18.33 по времени Астаны). Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

 

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 11.10 по времени UTC (17.10 по времени Астаны) в 278 километрах к северо-востоку от города Сува с населением 77 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 548 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. 

#землетрясение #Чили

Популярное

Все
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
«Хумо» побеждает, а «Барыс»...
О призерах и неудачниках
В поисках новых смыслов
Там, где ходит розовый фламинго
Это наша борьба
На перекрестке интересов
Цех по выпуску рыбной муки открылся в Кызылординской области
Нехватка врачей в Акмолинской области снизилась в этом году
Карьер или парк?
Судьба языка – судьба страны
Нет границ для творчества
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Поймаем энергию ветра
В мире мудрых слов
Большой потенциал
ТРУДности трудоустройства
Мотивация для учителей
Стартовал Кубок Казахстана по асык ату
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Женское дело
Как сберечь «золотую» курицу?
Большая радость для малых сел
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Министра обороны Китая сняли с должности
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
В Астане на новом мосту Тауелсиздик приступили к испытаниям
Коронавирус: проблемы, поиски, решения
Высокая оценка
Было тяжело, но мы выстояли
Творчество во имя мира и согласия
По труду и награда
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Число жертв в результате конфликта в секторе Газа растет
В ООН заявили о необходимости открытия второго КПП для помо…
Экипаж «Шэньчжоу-16» вернулся на Землю
Назван лучший футбольный клуб 2023 года

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]