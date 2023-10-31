Землетрясение зафиксировано у побережья Чили и берегов Фиджи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6 у побережья Чили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у побережья Чили, сообщил национальный центр сейсмологии на сайте.

Подземные толчки зафиксированы в 9.33 по местному времени (18.33 по времени Астаны). Эпицентр располагался в 55 километрах к юго-западу от чилийского города Уаско. Очаг залегал на глубине 38 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано у берегов Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 11.10 по времени UTC (17.10 по времени Астаны) в 278 километрах к северо-востоку от города Сува с населением 77 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 548 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.