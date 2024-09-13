Земли почти на полмиллиарда тенге вернули в госсобственность в СКО

Собственники участков не использовали их по целевому назначению

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Северо-Казахстанкой области с начала года возвращены государству земельные участки на сумму свыше 497 млн тенге, передает Kazpravda.kz

«К примеру, в Тайыншинском и Уалихановском районах в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени собственники не использовали по целевому назначению земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 25,1 тыс га», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Мерами надзора в судебном порядке земля возвращена государству и сегодня вовлекается в легальный экономический оборот, добавили в ведомстве.