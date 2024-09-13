Земли почти на полмиллиарда тенге вернули в госсобственность в СКО

Возврат активов
101
Венера Баталова
корреспондент

Собственники участков не использовали их по целевому назначению

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Северо-Казахстанкой области с начала года возвращены государству земельные участки на сумму свыше 497 млн тенге, передает Kazpravda.kz

«К примеру, в Тайыншинском и Уалихановском районах в нарушение требований Земельного кодекса на протяжении длительного времени собственники не использовали по целевому назначению земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 25,1 тыс га», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

Мерами надзора в судебном порядке земля возвращена государству и сегодня вовлекается в легальный экономический оборот, добавили в ведомстве.

#земля #возврат #участки #госсобственность

Популярное

Все
Сегодня, почти через 800 лет после смерти Шынгыз-хана, многих интересует, где родился этот человек, к какому этносу относится
И спящий носорог, и розовый фламинго
В общекомандном зачете по тоғызқұмалақ казахстанцы заняли первое место
Полет на стремительных крыльях к победе
Как рождается мирный атом
Он первым показал русскому читателю душу казахского народа
Искусство плетения камчи выходит на новый уровень
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
Кузнечные инструменты должны работать
Заключенные Карлага выводили новые сорта сельхозкультур и породы скота
Село Запорожье Жаксынского района у акмолинцев на слуху
Большую часть репертуара дуэта «Сестры Разенковы» составляют песни на казахском языке
В районе Алтай открыли новые кабинеты для изучения государственного языка
Флагман развития общества
Решить все вопросы с ОСМС
Путешествие по Алматы
К дню рождения матери вся большая семья Садуакасовых приезжает в Каркаралинск
Успеть до полуночи
Новое прочтение «Лебединого озера»
Строить вместе гармоничное, справедливое, стабильное общество
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Слово ученого должно быть убедительным
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Взрастим своих Курчатовых!
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

За два года государству возвратили активы на 1,5 млрд тенге…
Дело Мухамедиулы: выявлены новые объекты, подлежащие возвра…
«Разговор с такими предпринимателями будет другой»: Токаев …
«Богатство необъяснимого происхождения» на $10 млн США верн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]