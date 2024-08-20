Землю на побережье Каспийского моря вернули государству

Земельный участок общей площадью 50 га, предназначенный для строительства и размещения нефтяного терминала, долгое время не использовался по назначению, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Земельный участок расположен на побережье Каспийского моря в Каракиянском районе. Его кадастровая стоимость 445 млн тенге.

Собственнику земельного участка было выдано предписание об устранении нарушения требований земельного законодательства. По истечении года, за неисполнение выданного предписания товариществу наложен административный штраф в размере 345 тысяч тенге.