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Зеркало жизни и времени

Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Театр – это не только про веселье. Это попытки глубже понять и показать неразрывную связь эпох, рассказать современникам о великих личностях, воспитать настоящих граждан и патриотов.

Таким видят свое предназначение актеры музыкально-драматического театра «Шың». Их совместное творчество началось в апреле 2019 года, когда в селе Переметное района Байтерек при Доме культуры создали молодежный театр «Бәйтерек таланттары». В 2020-м он был переименован в музыкально-драматический театр «Шың».

За это время зрителям были представлены спектакли главного режиссера Алиби Жанабилова «Жалғанған үміт» («Ложная надежда»), «Жаңғырық» («Эхо»), реквием «Мен ішпеген у бар ма?» («Есть ли яд, который я не выпил?»).

Недавно в репертуаре появился новый спектакль. Зрители увидели экспериментальную трагедию «Рух», посвященную 150-летию Учителя нации Ахмета Байтурсынулы. Главную роль в ней сыграл директор театра, молодой актер Кенесары Булганбаев. В числе почетных зрителей был и автор пьесы – костанайский поэт Акылбек Шаяхмет, который дал высокую оценку работе сельского театра.

Знаменательно, что премьера совпала с новосельем. При поддержке акимата района в Калининском сельском Доме культуры по программе «Ауыл – ел бесігі» был проведен капитальный ремонт. Теперь у теат­ра – свое отдельное здание, а потому и творческие планы – грандиозные.

Сейчас наступила пора гаст­ролей. В ноябре запланированы выступления на сценах Чингирлауского, Каратобинского, Сырымского районов и в Уральске, в Казахском драматическом театре им. Хадиши Букеевой.

Актеры «Шың» пробуют свои силы в разных жанрах – трагедия, драма, мюзикл, а теперь готовят спектакль для самых маленьких зрителей. Это будет кукольная постановка о добром и находчивом Алдаре-Косе.

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