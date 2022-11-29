Жанкош Тураров анонсировал титульный бой на DAZN в Алматы

На кону будет стоять пояс IBO Intercontinental.

Фото: championat.com

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) анонсировал свой титульный бой в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Ранее стало известно, что он вернется на ринг 11 декабря поединком против венесуэльца Энрике Луиса.

На кону будет стоять пояс IBO Intercontinental.

Тураров записал видеообращение в своем Instagram.

"Впервые в истории DAZN будет транслировать из Казахстана. Приходите 11 декабря на "Алматы Арену" поддержать наших!" - сказал Тураров.