Депутат Жанна Асанова: Защита прав человека — приоритет для Казахстана

Депутат Сената Парламента РК Жанна Асанова приняла участие в конференции «Защита прав человека в Республике Казахстан: вызовы и перспективы», где были обсуждены актуальные вопросы и перспективы разработки совместных решений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

«Конференция является важной платформой для обмена знаниями, опытом и решениями, способствующими защите прав и свобод каждого гражданина. Казахстан с момента независимости закрепил в Конституции гарантии неприкосновенности достоинства человека и защиты от пыток и насилия. Мы активно участвуем в международных инициативах и поддерживаем глобальные усилия по защите прав и борьбе с дискриминацией», - отметила сенатор Жанна Асанова, подчеркнув важность защиты прав человека в условиях глобальных вызовов, таких как климатические изменения и миграционные процессы.

В ходе мероприятия были также обсуждены такие темы, как противодействие дискриминации, предупреждение пыток и жестокого обращения, борьба с гендерно-обусловленным насилием в закрытых учреждениях, а также вопросы медицинского обеспечения в местах лишения свободы.

«Принятые законы в сфере прав человека, касающиеся уголовного правосудия, жестокого обращения, а также обеспечения прав женщин и защиты детей, усиливают правовую охрану граждан, особенно уязвимых категорий населения. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что наука и образование имеют решающее значение в защите прав человека, способствуя созданию действенных правовых и социальных механизмов», - отметила депутат.

В ходе конференции было акцентировано внимание на роли науки и образования в формировании эффективных правовых и социальных структур, а также подчеркнуто, что глубокие исследования и конструктивный диалог помогают вырабатывать решения, отвечающие вызовам современности.