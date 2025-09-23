Если раньше обманщики часто действовали на улице под видом случайных знакомых, торговцев или посредников, то сегодня поле их деятельности переместилось в цифровое пространство. Каждый день тысячи людей становятся жертвами специально разработанных схем, теряя не только деньги, но и доверие к окружающим.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что защита населения от мошенничества является одним из приоритетных вопросов. В нынешнем Послании Президент вновь обратил внимание на эту проблему, отметив, что «за последние годы одной из наиболее серьезных угроз финансовой безопасности государства и граждан стало онлайн-мошенничество».

В феврале этого года вышло указание Генерального прокурора Берика Асылова всем правоохранительным органам об особенностях раскрытия таких прес­туплений, основаниях привлечения специальных субъектов к административной и уголовной ответственности, в частности, банков и микрокредитных организаций. Прокуратура области подготовила рекомендации для населения в целях защиты от мошеннических действий. О них каждый раз говорится во время встреч с местными жителями, трудовыми коллективами и учащейся молодежью.

Так, во избежание обмана при получении тех или иных услуг региональный надзорный орган советует гражданам оформлять все соглашения письменно. Важно проверять личность и отзывы других клиентов, не осуществлять предоплату в полном объеме, обязательно сохранять переписку, чеки и квитанции для подтверждения договоренности и совершения транзакций. А если все еще одолевают сомнения, то лучше обратиться к юристу, который порекомендует, что делать.

– С мошенничеством в интернет-пространстве, к сожалению, граждане стали сталкиваться гораздо чаще, чем прежде. С развитием технологий прес­тупники каждый раз находят все новые и новые способы обмана: от простых телефонных звонков и поддельных сайтов до взлома аккаунтов в социальных сетях и использования различных ботов, – отмечает заместитель начальника 1-го управления прокуратуры области Нуртас Аман.

Злоумышленники обманывают людей через электронную почту, соцсети, фальшивые сайты, мессенджеры и другие онлайн-сервисы. За восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого интернет-мошенничество по области возросло на 187% (!) – со 182 до 523 фактов. Такой рост в первую очередь обусловлен активным выявлением фактов интернет-мошенничества.

Цифры на самом деле заставляют задуматься. Но нередко граждане, ничего не проверив, как говорится, верят на слово и, сами того не подозревая, попадаются на уловки злоумышленников. По данным прокуратуры области, самыми частыми случаями мошенничества считаются сделки с помощью приложения OLX (125 фактов), мессенджера WhatsApp (115), соцсетей Instagram (101) и Facebook (65). Кроме того, прес­тупники действуют через абонентские номера (56) и иные виды сервисов (61).

В 2024-м по инициативе руководства надзорного органа области из числа сотрудников прокуратуры и полиции создана межведомственная специальная группа Cyberpol, которая зани­мается исключительно противодействием интернет-мошенничеству. В результате совместной работы установлено 20 лиц, которые в 2021–2025 годах совершили свыше 300 преступлений в этой категории.

К примеру, по информации прокуратуры области, в текущем году изоб­личена группа из семи лиц, которые в период с 2022 по 2024 год под предлогом безвозвратного кредита оформили на имена потерпевших кредиты и обманным путем завладели половиной суммы. Общее число жертв составило 190 человек, ущерб нанесен на сумму свыше 120 млн тенге.

Аферисты по предварительному сговору использовали интернет-сервисы. Двое злоумышленников занимались размещением фиктивной рекламы, еще двое распространяли аналогичную информацию среди своих знакомых, остальные располагались в офисах и, вводя в заблуждение граждан о возможности открытия безвозвратного кредитного досье, занимались их оформлением. Это уголовное дело направлено в суд.

Также установлена и задержана семейная пара, которая занималась продажей товаров посредством онлайн-площадок. Противоправными действиями супруги завладели денежными средствами 132 потерпевших в размере более 112 млн тенге. В настоящее время уголовное дело находится в производстве группы Cyberpol, ведется досудебное расследование.

Задержаны и два иностранца, которые в целях легкого заработка, находясь на территории Тараза, использовали устройство SIM-box. В отношении организатора вынесен обвинительный приговор, уголовное дело по второму задержанному находится в производстве.

– Согласно протоколу межведомственного совещания при Генеральной прокуратуре, нами ежедневно используются возможности антифрод-центра Национального банка, посредством которого заблокировано 165 мошеннических счетов на сумму 82 миллиона тенге. Банками второго уровня приостановлено взыскание сумм задолженности с потерпевших более чем на 282 миллиона тенге, – информирует Нуртас Аман.

16 сентября вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса о дропперах. Речь идет о лицах, которые за вознаграждение используют свои банковские счета или карты для перевода украденных денег, выступая посредниками в мошеннических схемах. Теперь уголовная ответственность наступает за незаконное предоставление, передачу и приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и переводов денег.

Наказание предусматривает не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет. Правда, есть оговорка. В случае добровольного признания и свое­временного сообщения в органы полиции, а также активной помощи в раскрытии или пресечении правонарушения предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности.

За последнее время в гражданском порядке судами удовлетворено 33 иска в отношении дропперов на сумму 46,5 млн тенге, к уголовной ответственности прив­лечены шестеро граждан. Всего в регионе более 140 граждан оказались вовлеченными в интернет-мошенничество.

В прокуратуре области советуют никогда и никому не сообщать свои пароли, PIN-коды и данные карт, проверять достоверность сайтов и онлайн-платформ, не переходить по подозрительным ссылкам из писем или сообщений и не верить предложениям быстрого заработка и легких денег.

– Если сомневаетесь – лучше не рис­ковать и не доверять, ничего не платить и не отправлять. Наша основная цель – сформировать сознание людей с основным посылом, что жажда легкой наживы к добру не приводит, – резюмирует Нуртас Аман.