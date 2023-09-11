«Железная» ячейка

Людмила Красноштанова на железной дороге в должности расшифровщика скоростемерных лент проработала почти сорок лет. Будучи молодым специалистом, она стала помощником машиниста, а в этой профессии редко встречаются женщины.

К слову, на железную дорогу она попала случайно.

– После окончания школы в Пензе я сначала сдала документы в медицинское училище, но тетя меня отговорила, и я их забрала. Потом хотела поступить в строительный институт, но тоже передумала. Недалеко от нашего дома был Пензенский техникум железнодорожного транспорта, где учились мои друзья. Так вот там было отделение для девочек – «водоснабжение», туда я и сдала документы, но не прошла по конкурсу. Директор техникума предложил поступить на отделение «электротяговое хозяйство», поскольку там были места, что я и сделала. У меня диплом техника-элект­ромеханика-помощника машиниста, – рассказывает Людмила Павловна.

В 1970 году она приехала по направлению в депо Целинограда вместе с подругой. Им предложили временно поработать в должности помощника машиниста электровоза, поскольку другой работы для юных выпускниц не нашли. Девушки успешно прошли обкатку, сдали экзамены.

– На железной дороге новоиспеченные помощники в юбке произвели ажио­таж. Нас взяли к себе более опытные машинисты. Мне тогда был 21 год, и я работала на грузовых поездах, со своими обязанностями справлялась. В первое время любопытные по рации спрашивали у машиниста: «Кого везешь в своей кабине в нарядной косынке?». На что он с гордостью отвечал: «Это мой помощник!» – вспоминает Людмила Павловна.

Потом юную помощницу машиниста назначили расшифровщиком скоростемерных лент.

– Это интересная и ответственная работа, от которой зависит безопас­ность движения поездов. Расшифровщик для машиниста – строгий учитель, который проводит своеобразную работу над ошибками. Это по аналогии с кардиограммой сердца, только здесь на специальном скоростемере, куда вставляется бумажная лента, фиксируется движение поезда, все сигналы. Главная цель этой работы – сделать все возможное, чтобы завтра машинист не допустил нарушений, – говорит Людмила Красноштанова.

Астанинское локомотивное депо стало частью ее жизни, здесь она нашла не только дело по душе, но и свою вторую половинку. Служебный роман перерос в настоящую любовь. Они прожили с мужем 38 лет, воспитали сына и дочь.

Супруг – Александр Леонидович, который скончался два года назад, из династии железнодорожников, и всю свою жизнь оставался верен профессии. Сейчас их дело продолжает дочь, и по стопам родных намерен пойти внук.

– Муж работал в ремонтном цехе старшим мастером. В последние годы был главным специалистом пригородных перевозок в ҚТЖ. Все наша родня – железнодорожники. Отец мужа водил паровозы, потом был дежурным по депо. Его мама тоже работала в депо, а брат был машинистом грузовых поездов. Наша дочь окончила железнодорожный техникум, затем заочно получила высшее образование и сейчас работает главным специалистом в «Қазақстан темiр жолы», занимается координацией парка поездов. Сейчас мой внук идет в армию, он программист, но в будущем хочет связать свою жизнь с железной дорогой, – рассказывает Людмила Павловна.

Выйдя на заслуженный отдых, жизнерадостная женщина не смогла усидеть дома и возглавила Совет ветеранов Астанинского эксплуатационного локомотивного депо. Ей нравится заниматься общественной деятельностью.

– На первом месте для меня всегда была семья, а на втором –железная дорога. Это вся моя жизнь, – подытожила наш разговор Людмила Крас­ноштанова.