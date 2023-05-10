Железнодорожные билеты могут ощутимо подешеветь в Казахстане

Стоимость билетов на поезд может существенно снизиться в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры.

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Так, ГТП установила, что в методику определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям неправомерно включили формулу по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию проездного документа.

21 февраля транспортная прокуратура на соответствующий приказ уполномоченного органа в сфере транспорта принесла протест в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, который был удовлетворен в полном объеме.

«На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено. Проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами.

Инициированные прокуратурой поправки позволят существенно снизить стоимость проезда в поездах и установить фиксированную цену билетов», – обозначили в надзорном органе.