Женщина решила помочь приятелю и случайно вышла за него замуж

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишет The Guardian, женщина из Австралии случайно вышла замуж во время свадебной фотосессии для соцсетей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

В 2024 году жительница Мельбурна обратилась в суд с просьбой аннулировать ее брак, который был зарегистрирован в ходе свадебной церемонии в декабре 2023 года. По словам женщины, в сентябре 2023 года она познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств. Через день они встретились и затем продолжали общение на протяжении нескольких месяцев.

В декабре приятель пригласил австралийку в Сидней на «белую» вечеринку. Однако, приехав туда, она поняла, что перед ней место для проведения свадеб, а в белое платье одета только она одна. Австралийка запаниковала и хотела уехать, но мужчина объяснил ей, что церемония будет фейковой — все это лишь пранк для соцсетей, чтобы набрать больше подписчиков.

Тогда женщина согласилась помочь знакомому и приняла участие в съемке. Спустя некоторое время он попросил ее вписать свое имя в его заявление о предоставлении вида на жительство в стране. Так австралийка узнала о своем замужестве. «Муж» признался, что организовал свадьбу, чтобы легализовать свое пребывание в Австралии. При этом в суде мужчина стал утверждать, что невеста почти сразу после знакомства переехала к нему.

Женщина заявила, что слова ее мужа ложь. Она отметила, что очень религиозна и никогда не вышла бы замуж без венчания, а также разрешения родителей. Также она непременно позвала бы их на церемонию. В итоге судья встал на сторону истицы и аннулировал брак.