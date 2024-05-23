Женщина угнала автомашину в Астане

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские вышли на след угонщицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С заявлением в управление полиции района Байконыр обратился житель города и сообщил об угоне автомобиля.

Приехав домой, мужчина припарковал автомашину в соседнем дворе, при этом ключ зажигания оставил в замке.

На розыск угнанной автомашины и задержание угонщика был ориентирован личный состав столичной полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к угону причастна 32-летняя жительница столицы. При просмотре камер видеонаблюдения полицейские вышли на след угонщицы.

Автомашина была найдена брошенной возле остановки по улице Кравцовой.

По данному факту возбуждено уголовное дело.