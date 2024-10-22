Женщина узнала о тайной дочери мужа спустя 10 лет брака и приютила ее

38-летняя женщина в соцсетях пожаловалась на то, что ей пришлось воспитывать тайную дочь мужа, сообщает Lenta.ru

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Жительница США рассказала, что состояла в браке с мужем, который на четыре года старше ее, и завела с ним двух детей. Она думала, что живет нормальной, счастливой жизнью, пока муж не решил поделиться с ней одним секретом. Однажды после работы он рассказал, что до их встречи у него был секс на одну ночь. Тогда он совершенно не думал о детях, но его партнерша забеременела. Все это время он знал о своей уже 12-летней дочери, но ничего не говорил супруге, чтобы не потерять ее.

По словам мужчины, все эти годы девочку воспитывала ее мать. Однако теперь ее не стало. Он показывал жене фотографии и переписки и доказывал, что помогал дочери деньгами, но никогда не встречался с ней лично.

«У нас была крупная ссора. Я кричала, плакала, бросала вещи. Он просто продолжал извиняться, говоря, что, по его мнению, поступал как лучше», — написала обманутая женщина.

Супруг объяснил, что у девочки нет других родственников и ей больше некуда пойти. В конце концов автор поста согласилась забрать ее в их семью.

«Она милая, тихая и совершенно невинная во всем этом, но я чувствую, что живу чужой жизнью», — отметила женщина.

По ее словам, девочка каждый день напоминает ей о лжи мужа, и она не знает, что с этим делать.

Автор поста в соцсетях отметила, что ее родные дети уже стали привыкать к внезапно появившейся сестре. Она призналась, что злится на мужа, но чувствует ответственность за нового ребенка и не хочет его бросать.