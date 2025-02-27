Женщины фертильного возраста смогут пройти 12 обследований – Акмарал Альназарова

В 2024 году удалось снизить показатель материнской смертности на 12%, сообщила на расширенном заседании коллегии ведомства министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав РК

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Она отметила, что основным фактором, влияющим на материнские потери, являются экстрагенитальные заболевания женщин и низкий охват прегравидарной подготовкой.

Министерством утверждена специальная программа «Аналар саулығы» для укрепления здоровья женщин, улучшения перинатальных исходов, цивилизованного и разумного подхода к планированию беременности.

В рамках программы впервые в стране женщины фертильного возраста, планирующие беременность, будут проходить 12 базовых обследований в рамках ОСМС, при выявлении патологии им будут предложены оздоровительные программы.