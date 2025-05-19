Женская сборная Казахстана по регби-15 проведёт ключевой матч против команды Гонконга в рамках Чемпионата Азии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: qazaqstanrugby

Игра, которая пройдёт в японском городе Фукуока, определит обладателя второго места на турнире и станет значимым этапом для обеих команд на пути развития женского регби в Азии, отмечает Федерация регби Казахстана.

«Мы с нетерпением ждем встречи с командой Гонконга и надеемся показать высокий уровень игры. Этот матч — отличная возможность продемонстрировать силу и потенциал наших спортсменок», — прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Марк Фабиан Джерис.

Матч состоится 20 мая в 09:00 по времени Астаны. Трансляцию будет вести телеканал Qazsport.

Матч обещает быть напряжённым и зрелищным, поскольку обе команды стремятся завершить турнир на мажорной ноте, добавили в федерации.