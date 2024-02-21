Детский омбудсмен Динара Закиева прокомментировала законопроект о защите прав женщин и безопасности детей, который сегодня был принят в первом чтении , передает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/dinara.zakiyeva

По ее словам, в начале года глава государства обозначил самый важный принцип в борьбе с насилием — развитие в обществе нулевой терпимости к этому злу.

— Воплощением этого постулата призван стать этот законопроект, обеспечивающий принцип неотвратимости наказания за насилие. В законопроекте предусмотрен комплексный подход, — отметила она.

Зконопроект направлен на решение следующих задач:

- профилактику; открытие Центров поддержки семьи в каждом районе; Центров психологической поддержки детей;

- закрепление компетенции по организации помощи семьям в трудной жизненной ситуации;

- психологическую работу с агрессором (в рамках внедрения института особых требований в УК РК);

- закрепление компетенции по разработке программ помощи детям, столкнувшимся с насилием, буллингом.

- криминализацию насилия;

- ужесточение наказания за преступления в отношении детей: истязание (новая редакция статьи); тяжкий, средний вред здоровью; похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего;

- только пожизненное заключение за изнасилование ребенка;

- введение статьи «Приставание сексуального характера к ребенку»;

- содержание под стражей на время следственных действий по преступлениям, связанным с насилием в отношении ребенка;

- введение лицензирования организаций, оказывающих услуги детям (МСУ, лагери);

- ответственность за принудительную высадку ребенка из автобуса;

- ответственность за буллинг и т.д.

— Отдельные нормы законопроекта все ещё будут обсуждаться, и при этом важно помнить, что насилие, жестокое обращение ничем и никак нельзя объяснить и оправдать. В этом, думаю, единодушны все, и об этом свидетельствуют, прежде всего, ожидания нашего общества, петиции, обращения, и самое печальное — цифры страшной статистики, за каждой из которой стоит жизнь ребёнка или его мамы. Нам важно принять эффективный и работающий закон, который сможет поставить заслон насилию в отношении детей и женщин, — подчеркнула омбудсмен.

Ранее Динара Закиева на своей странице в Facebook напомнила о том, что скоро начнется судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве Салтанат Нукеновой и пообещала внимательно следить за судебным процессом.