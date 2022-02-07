Жилой комплекс горел в Нур-Султане

Закон и Порядок
Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Нур-Султане горел Жилой комплекс "Жануя", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям РК. 

По данным ведомства, 6 февраля в 21.02 час. подразделения столичной Службы пожаротушения выехали на поступившее сообщение о пожаре по улице А.Байтурсынова, 12, ЖК "Жануя".

"По прибытию пожарных установлено, что с 8-го по 15 этажи под керамогранитом горел утеплитель (минвата), а также на балконе 15-го этажа горели строительные материалы и строительный мусор на общей площади 23 кв.м. Силами огнеборцев пожар локализован в 21.29 и ликвидирован в 21.44. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что в тушении пожара было задействовано 25 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС г.Нур-Султан, служба"103" и Департамента полиции.

