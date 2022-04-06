Правительство , Экономика
Жильцам новостроек будут предлагать нескольких операторов интернет-связи

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе заседания были рассмотрены предложения по демонополизации сфер строительства и ЖКХ, транспорта, функционирования автодорог и промышленности. 

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что одним из основных направлений работы станет обеспечение прозрачности и открытости процесса получения технических условий для подключения к сетям субъектов естественных монополий.

В настоящее время достоверная и открытая информация по расположению инженерных сетей, точек подключения и свободным мощностям отсутствует, что создает условия для незаконного отказа в доступе к услугам или завышению требований при подключении.  

Для изменения ситуации предлагается обязать все субъекты естественных монополий оцифровать и регулярно актуализировать информацию по сетям, точкам доступа и свободным мощностям для подключения потребителей, а также ввести учет выдаваемых технических условий на единой цифровой площадке.

Далее министр отметил, что частные экспертные организации планируется освободить от абонентской платы за использование информационной системы Госэкспертизы. 

Касательно строительства и ввода в эксплуатацию новых жилых домов – планируется исключить монополию крупного оператора интернет-связи.

На сегодняшний день застройщики практически не привлекают сторонних операторов к подключению нового жилья к интернету, поэтому у жильцов новостроек ограничен выбор в плане услуг телекоммуникации. Для изменения сложившейся ситуации будет принята норма, согласно которой при возведении многоквартирных жилых домов будет обеспечено привлечение нескольких операторов связи.

Кроме того, проведение линий интернет-связи планируется сделать обязательным условием при сдаче готовых объектов, как и в случае с инженерными сетями. 

Глава Правительства поддержал данные предложения. При этом Алихан Смаилов поручил МИИР РК доработать ряд других мер, которые в ходе обсуждения были подвергнуты критике, и внести на рассмотрение Комиссии обновленные предложения в недельный срок.

Популярное

Все
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
Снег и дожди идут в Казахстан
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Грозит ли Казахстану дефицит продуктов питания, рассказал глава Минторговли
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
The National Interest: Казахстан приступает к беспрецедентным реформам
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Правительство , Общество
Казахстан открывает сухопутную границу с Россией, Кыргызста…
Поручения , Правительство , Мажилис
Поручения Президента: Тугжанов рассказал о преобразованиях …
Политика , Кадровые назначения , Правительство
Алмат Абдикешов назначен руководителем аппарата Минэкологии
Экономика , Общество
Запрет на вывоз бензина и дизтоплива хотят продлить в Казах…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021