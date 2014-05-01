Жить по кодексу гуманности

В новом Кодексе об административных правонарушениях почти в три раза сокращено количество статей, предусматривающих арест. А максимальный срок административного задержания сокращен с 45 до 30 суток. Также, пояснил депутат Арман Кожахметов, в новом КоАП предусмотрены положения, направленные на установление фиксированных размеров штрафов, увеличение количества составов, предусматривающих предупреждение как вид взыскания за правонарушения, совершенные впервые, изменение круга лиц, относящихся к должностным лицам, что позволило исключить возможность привлечения к административной ответственности за одно и то же правонарушение должностное и юридическое лицо. Депутаты к тому же предложили внести положения, устанавливающие возможность снижения размера штрафа на 30% в случаях установления смягчающих вину обстоятельств, введение сокращенного порядка рассмотрения административных дел и возможность пересмотра вступивших в силу постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам и другие.

Кроме того, мажилисмены одоб­рили возвращение в проект кодекса 10 составов преступлений из проекта Уголовного кодекса, ранее включенных в УК в качестве уголовных проступков.

- Это нарушения в сфере семейно-бытовых отношений, мелкое хулиганство, нарушения законодательства об общественных объе­динениях, о порядке проведения мирных собраний и митингов и другие, - отметил А. Кожахметов. В связи с этим депутатами в проект кодекса включен такой вид взыскания, как административный арест, а также право на необходимую оборону.

- Данные институты направлены на эффективную защиту прав наших граждан, - подчеркнул он.

Также в ходе обсуждения изменены положения, регламентирующие порядок приостановки и запрещения деятельности физических и юридических лиц. Из кодекса исключено право на превентивное ограничение свободы передвижения физических лиц. Также усилена ответственность должностных лиц за нарушения конституционных прав граждан, проведена работа по снижению штрафных санкций на бизнес и одновременно усилена ответственность за нарушения в области строительства, авиаперевозок, государственных закупок. Одобрили депутаты и сопутствующий законопроект по вопросам законодательства об административных правонарушениях.

Также в ходе заседания Мажилис в первом чтении одобрил поправки, расширяющие финансовую самостоятельность акимов - поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства.

Как пояснил министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев, законопроектом в целях повышения гибкости исполнения бюджета предусматривается возможность перераспределения средств между бюджетными прог­раммами развития одного цент­рального госоргана по решению Правительства путем корректировки бюджета: в объеме не более 5% без рассмотрения на РБК, от 5% до 10% - с рассмотрением на республиканской бюджетной комиссии.

Для повышения самостоятельности администраторов и местных исполнительных органов при реализации целевых трансфертов на развитие предусматривается: возможность перераспределения госорганами средств внутри одной бюджетной программы по целевым трансфертам на развитие между регионами в объеме не более 10%, возможность самостоятельного перераспределения акимами средств между местными бюджетными инвестиционными проектами в объеме не более 10% внутри одной бюджетной программы по целевым трансфертам на развитие.

- Это позволит повысить эффективность реализации целевых трансфертов на развитие и оперативно перенаправлять средства на проекты, реализуемые с опережением. С предоставлением самостоятельности вводится ответственность акимов за недостижение результатов по целевым трансфертам, в том числе при полном освоении бюджетных средств, - подчеркнул Е. Досаев.

Как отметил в своем содокладе по этому пункту повестки заседания член Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Омархан Оксикбаев, данный законопроект направлен на повышение эффективности выделения и использования бюджетных средств, в том числе бюджетных кредитов, самостоятельности и ответственности администраторов бюджетных программ при исполнении бюджета. Всеми комитетами Мажилиса Парламента даны положительные заключения по законопроекту.

Законопроект «О профсоюзах» с сопутствующими поправками также был одобрен Мажилисом.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, представляя законопроект, подчерк­нула, что его основа - это модель сильного партнера в лице профсою­за. Нормами законопроекта предлагается закрепить приоритетное право представления интересов работников и ведения переговоров именно за профсоюзами. Профсою­зы предлагается привлекать и к работе над законодательными актами, затрагивающими интересы работников отраслей. Правда, для этого профсоюзам предлагается объединяться в ассоциации, но, как подчеркнула Т. Дуйсенова, в данном случае речь не идет о монополизации со стороны одного объединения.

Депутаты законопроект поддержали, отметив, что он всеобъемлюще защищает права трудящихся. Депутат Галина Баймаханова выразила надежду, что благодаря этому законопроекту в стране будут существовать сильные профсоюзы, ответственно относящиеся к своим обязанностям.

Депутат-«коммунист» Владислав Косарев надеется, что с принятием этого документа начнется новая история трудовых сообществ.

- Вокруг законопроекта сходятся интересы государственных органов, работников и собственников. Надо, чтобы данный закон работал на все стороны, - заявил он.

Во втором чтении получил «доб­ро» Мажилиса законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции».

В своем содокладе член Комитета по финансам и бюджету Глеб Щегельский сказал, что проект закона разработан в соответствии с поручением Главы государства от 11 февраля 2013 года, а также в целях реализации Плана мероприятий противодействия теневой экономике на 2013-2015 годы, утвержденного постановлением Правительства от 27 февраля 2013 года.

Разработка законопроекта обус­ловлена необходимостью защиты экономических интересов, экономической безопасности Казахстана, жизни и здоровья граждан. Было отмечено, что государство должно обладать эффективными механизмами воздействия на участников в области правоотношений, возникающих в процессе производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Поступившие предложения по данному законопроекту обсуждены на четырнадцати заседаниях рабочей группы и на двух расширенных заседаниях Комитета по финансам и бюджету с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств, а также ряда неправительственных организаций.

В рабочую группу поступило более 150 предложений. В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы, в целях совершенствования отдельных норм законопроекта приняты поправки в части закрепления величины минимального порога объема производства этилового спирта и алкогольной продукции непосредственно в законе. Предложены также поправки, направленные на доработку норм в части запрета скрытой рекламы алкогольной продукции, уточнения условий производства этилового спирта и алкогольной продукции, а также условий оборота и перемещения этилового спирта и алкогольной продукции.

Лаура ТУСУПБЕКОВА