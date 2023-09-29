Жители Актобе будут меньше платить за воду

Прокуратура Актюбинской области добилась снижения тарифа на водоснабжение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В инвестиционной программе на 2023 год АО Aqtobe su-energy group значился капитальный ремонт водопроводных сетей района Сазда более чем на 160 млн тенге.

Однако надзорный орган установил, что компания ремонт не провела.

В результате прокуратура добилась снижения тарифа на водоснабжение на 4,6% – с 93,5 до 89,2 тенге за кубический метр, защитив права свыше 152 тысяч потребителей города Актобе.