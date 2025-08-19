Депутат Мажилиса, руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов встретился с жителями села Белоусовка в Восточно-Казахстанской области и выслушал их нарекания по поводу инфраструктуры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

В селе остро стоят вопросы дефицита воды, недоступности медицинских услуг и лекарственных средств. В частности, в зимний период жители вынуждены топить снег для бытовых нужд. В этой связи аким села Анатолий Ташниченко пообещал до 1 ноября восстановить давление воды.

Обеспокоенность сельчан вызывают отсутствие дневного стационара для пожилых людей, нехватка коек в больнице. Строительство нового медицинского корпуса начнётся только в 2027 году. Кроме того, на встрече подробно обсудили вопрос дефицита лекарств.

Для решения поднятых вопросов Асхат Рахимжанов предложил организовать временный стационар, повысить доступность медицинских услуг в действующей больнице и пересмотреть порядок закупа лекарств.

В завершение встречи депутат Мажилиса подчеркнул, что местным властям необходимо оперативно реагировать на запросы населения.

«Население нуждается в обеспечении питьевой водой, лекарствами и необходимой инфраструктурой. Акимат должен отвечать реальным потребностям населения», – заявил Асхат Рахимжанов.

При этом мажилисмен отметил, что вопросы и предложения жителей Белоусовки будут направлены в соответствующие госорганы, а ход их исполнения – находиться на контроле депутата.