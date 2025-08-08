Жительница Астаны добилась в суде перерасчета пособия по уходу за сыном с инвалидностью, которое ей не начислялось несколько месяцев из-за формального подхода госоргана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд встал на сторону матери, указав на недопустимость отказа в выплатах при сохранении тяжелого состояния здоровья ребенка и фактическом уходе за ним.

С 2010 года жительница столицы получала пособие по уходу за сыном-инвалидом I группы, страдающим тяжелыми неврологическими и психическими заболеваниями, включая умственную отсталость. После того как в октябре 2024 года мальчик достиг совершеннолетия, мать продолжила за ним уход, не работала и параллельно оформляла документы для признания сына недееспособным и установления опеки.

Однако заявление о назначении нового вида пособия на совершеннолетнего сына было подано в уполномоченный орган только в феврале 2025 года. В результате ей отказали в выплате пособия за период с октября по февраль, сославшись на позднее обращение.

Не согласившись с решением, женщина обратилась в суд. В ходе разбирательства установлено, что состояние сына после достижения им 18 лет не изменилось и по-прежнему требует постоянного ухода. Суд признал отказ в выплатах необоснованным, отметив, что государство обязано защищать интересы как самого человека с инвалидностью, так и лица, фактически осуществляющего за ним уход.

Также было указано, что мать не бездействовала — она принимала активные меры по оформлению юридического статуса сына, необходимого для подачи заявления на пособие. По итогам рассмотрения иск был удовлетворен, а госоргану предписано произвести перерасчёт и выплатить пособие за весь спорный период. Кроме того, в адрес учреждения вынесено частное постановление о нарушении административной процедуры.

Решение суда пока не вступило в законную силу.