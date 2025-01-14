Жителя Кокшетау осудили за ношение кастета

Фото: прокуратура Акмолинской области

Суд вынес приговор жителю Кокшетау, который незаконно хранил холодное оружие «кастет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

«Установлено, что житель областного центра приобрел в интернете «кастет» и носил его с собой, до момента задержания сотрудниками полиции. 17 декабря 2024 года суд приговорил его к 90 часам общественных работ. Приговор суда не вступил в законную силу», – прокомментировали в надзорном органе.

Также в городской прокуратуре предупредили, что согласно ст. 287 УК РК предусмотрена уголовная ответственность за незаконное ношение или сбыт холодного оружия, а также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.