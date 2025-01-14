Жителя Кокшетау осудили за ношение кастета

Суд,Закон и Порядок
10
Дана Аменова
корреспондент

Правонарушителя приговорили к 90 часам общественных работ

Фото: прокуратура Акмолинской области

Суд вынес приговор жителю Кокшетау, который незаконно хранил холодное оружие «кастет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

«Установлено, что житель областного центра приобрел в интернете «кастет» и носил его с собой, до момента задержания сотрудниками полиции. 17 декабря 2024 года суд приговорил его к 90 часам общественных работ. Приговор суда не вступил в законную силу», – прокомментировали в надзорном органе.

Также в городской прокуратуре предупредили, что согласно ст. 287 УК РК предусмотрена уголовная ответственность за незаконное ношение или сбыт холодного оружия, а также за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

#суд #приговор #прокуратура #кастет

Популярное

Все
Факторы казахстанской уникальности
Искусственный интеллект – одно из важных направлений развития страны
Укрепляя единство и согласие
Назначен заместитель Главнокомандующего Нацгвардией МВД РК
Захват заложников в Актобе: двое из троих не выжили
Товарооборот между Казахстаном и Кипром увеличился в пять раз за год
Житель Актобе попал в ловушку мошенников, понадеявшись на крупный выигрыш
Мощное землетрясение зафиксировано на юге Японии
Пределы отклонения от курса наличной валюты установит Нацбанк
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК
Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане
Астанчанам предлагают бесплатные курсы казахского языка
3,2 трлн тенге потратили казахстанцы на онлайн-покупки
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
Пьяный пассажир ударил бортпроводницу и заявил о бомбе на борту FlyArystan
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Почти каждый второй тенге в общепите «съели» в Алматы и Астане
Почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров
Олжас Бектенов высказался о маркетплейсах
Токаев поздравил президента Хорватии с переизбранием
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Каждый должен быть частью прогресса
На языке текста и рисунка
В поисках «противоядия»
Намечен масштабный образовательный прорыв
Бизнес встретил новшество в штыки
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Продавца жидкости для вейпов суд принудительно отправил тру…
Малыша оставили на вокзале Астаны: озвучены новые подробнос…
Более 13 млн тенге украл дроппер-иностранец у пенсионерки в…
Религиозную рознь пропагандировали среди детей в пансионате…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]