фото из личного архива В. В. Милехина

На рубеже культур

За стеклом витрин и стендов строго по тематике размещены свыше тысячи экспонатов: окаменелости древних моллюсков и кости ящеров, рог бизона, оби­тавшего здесь в эпоху палеолита, оружие сарматских племен и шлем танкиста времен Великой Отечественной войны, предметы культуры и быта казахского населения и яицких казаков, старинные книги, множество фотографий, биографий жителей небольшого села Рубежинского, основанного около 450 лет назад. С момента обретения Казахстаном независимости экспозиция краеведческого музея впервые была выставлена в сельском Доме культуры в декабре 2019 года, 10 февраля 2022 года здесь проведена первая экскурсия для местных школьников.

Многие экспонаты музея собирались в течение десятков лет краеведами-энтузиастами и местными жителями. Начало создания коллекции положил учитель Рубежинской школы Василий Безбородников. В 1966 году он начал работать с краеведческим клубом «Искатель», который спустя шесть лет переименовали в «Эврику». Василий Алексеевич вел уроки рисования, литературы, немецкого языка, ходил с учениками в походы, участвовал в археологических раскопках, которые проводили ученые Уральского педагогического института. Наиболее ценные находки, сделанные им, – бусы, оружие, в том числе каменные и бронзовые наконечники, погребальные сосуды и многое другое переданы в фонды областного историко-краеведческого музея. Остальные артефакты достались школьному музею.

Музей закрылся в 1988 году в связи со смертью учителя. На следующий год его помощник, сегодня ветеран педагогического труда, краевед Виктор Милехин принял эту эстафету. Он же долгие годы сохранял и пополнял коллекцию артефактов. Начав изучение истории родного села еще школьником, Виктор Викторович ведет эту краеведческую и исследовательскую работу уже более 40 лет. Получив диплом учителя истории, он вернулся в родное село. Проработал в школе 34 года, еще восемь лет преподавал в сельском колледже. Будучи турорганизатором в районе и области, он провел сотни экскурсий, экспедиций, походов. В его активе 38 водных походов, множество лыжных походов, в том числе четыре категорийных, за пределами села (два – по району, а также в Белоруссии и Саратовской области РФ). С 1989 года принимал участие в экспедиции «Урал-Жайык». Идея ее организации принадлежала кандидату педагогических наук, академику Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения Виктору Павловичу Фомину, руководившему тогда областным Центром детско-юношеского туризма и экологии. Именно при нем регион вышел в лидеры по данному направлению системы дополнительного образования. Задуманная как водный поход, со временем экспедиция преобразовалась в комплексную туристско-экологическую экспедицию со своей системой и структурой, стала мощным стержнем экологического движения, объе­диняющего молодежь не только ЗКО, но и всего Казахстана, а также ряда регионов РФ. Такие мероприятия – не праздное любование красотами родного края. Это серьезная исследовательская работа школьников и студентов под руководством кураторов, это сбор материалов, подготовка проектов, их презентация и обсуждение, выработка соответствующих рекомендаций и предложений, чтобы привлечь общественное внимание к той или иной теме. Сегодня экспедиция «Урал-Жайык» внесена во Всемирный банк данных экологических движений при ООН как «Лучший практический опыт мира».

Из первых уст – на страницы книг

Как-то в 1982-м Виктор Милехин, придя домой после разговора со старейшей жительницей села Натальей Ходячевой, впервые записал услышанное в тетрадку. С того момента все – каждый рассказ старожилов села, ветеранов войны и труда, интерес­ных людей, выписки из книг и публикаций касательно истории родного края – собиралось, фиксировалось. Видя неподдельный интерес, собеседники охотно делились историями, семейными документами, фотографиями. Собранное хранилось в основном в доме краеведа. Несколько раз были попытки разместить экс­понаты в школе. Так, в 1995 году в одном из кабинетов открыли краеведческую экспозицию, но после капремонта кабинет отдали под другие нужды. Второй раз, в 2004-м, выделили кабинет, только не предупредили, что снова намечается ремонт. Часть уже выставленных экспонатов строи­тели выкинули как ненужный хлам. И кувшин сарматского периода тоже...

Не раз с руководством сельского округа обсуждал краевед вопрос открытия музея. Поддерживали в основном на словах. Один из акимов, Николай Николаевич Ситников, зная о том, какой объем материала соб­рал краевед, посоветовал: «Раз с музеем не получается, пиши книги». В 2009 году за авторством В. Милехина вышла книга «Неоконченная песня костра» о людях, внесших вклад в развитие туризма в регионе. В 2011-м увидел свет труд «Соль земли Приуральной», посвященный М. Шолохову, чья судьба и литературная деятельность неразрывно связаны с Приуральем. В память о земляках – участниках Великой Отечественной войны в 2015-м написана книга «О героях былых времен», спустя пять лет издание было дополнено и вышло под названием «О героях былых времен Приуралья». Книга «Под парусами «Эврики» посвящена одноименному краеведческому клубу, деятельность которого автор возродил в 1989 году. В 2019-м совместно с краеведом Денисом Алехиным переиздали книгу «Январцево. История села», куда добавили с десяток статей, включили очерк историка И. М. Ботова об этом селе. Данью уважения к дружному коллективу Рубежинского колледжа стала книга «История колледжа в судьбах людей», вышедшая в 2021 году. Три года назад опубликована его «История малой Родины в статьях и биогра­фиях». Материалы следующей, восьмой, книги пока в работе.

Такое не встретишь в учебниках

Немалая заслуга в возрождении музея принадлежит Асылбеку Кенжину, в то время занимавшему пост акима сельского округа. По его распоряжению выделили помещение в Доме культуры, он помог с оформлением стендов.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» – эта народная мудрость, пожалуй, наиболее точно отражает важность наглядных материалов как в процессе обучения, так и для культурно-патриотического воспитания молодежи. Особенно когда эта наглядность собрана буквально под ногами – в окрестностях родного села – твоими земляками, друзьями, соседями. За три года с момента возрождения музея тысячи школьников узнали много нового об истории своего края. Интерес к нему проявляют и иностранцы, посещающие район. Молодежь надолго замирает у археологических экспонатов, взрос­лых, как правило, привлекают судьбы людей – местных жителей, непос­редственных участников многих исторических событий. О таком не прочтешь в школьных учебниках. Например, о том, что рубежинцы участвовали в битвах с Наполеоном, в Русско-японской и Первой мировой войнах. Здесь менял коней Александр Сергеевич Пушкин по пути из Уральска в родовое имение Болдино. В этих местах проходили отряды лидера народно-освободительного движения Сырыма Датова. Возможно, Рубежку посещал цесаревич, о чем говорит название местечка у села на берегу Урала – Царские Ворота. Искали рубежинцы и Беловодье. «В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье… Легенды и предания о Заповедной стране имеют над людьми какую-то странную власть. Они заставляют собираться в далекий неизведанный путь и устремляться к таинственному царству, к земле обетованной», – писал об этом месте художник, философ, путешественник Николай Рерих. С мая по октябрь 1898 года казак Мустаевской станицы (сейчас село Мустаево Новосергиевского райо­на Оренбургской облас­ти РФ) Онисим Барышников, урядник Рубеженской станицы Вонифатий Максимычев и казак Григорий Хохлов из Кирсановской станицы (с. Январцево) обошли весь евразийский материк. Беловодье они так и не нашли, но оставили подробные описания своего путешествия. В 1903 году в трудах Императорского Русского географического общества с предисловием и под редакцией В. Г. Короленко издана книга Г. Хохлова «Путешествие уральских казаков в «Беловодское царство».

Наиболее дорога для Виктора Милехина экспозиция музея, посвященная землякам – участникам Великой Отечественной войны: шлем танкиста, образцы военной формы, штык, письма, фотографии, биографии легендарных ветеранов. Свыше двухсот рубежинцев воевали на фронтах, более половины из них погибли. О 102 фронтовиках, вернувшихся с войны, написаны рассказы. Большинство встреч с ветеранами войны увековечены в видеозаписях. Видеотека музея составляет свыше двухсот записей.

Как сохранить экспонаты?

Выйдя в июне 2023 года на заслуженный отдых, Виктор Викторович продолжил свою работу с молодежью. Летом прошлого года провели в Раздольненской школе района Байтерек презентацию о ветеранах войны; осенью в Уральске в музее Пушкина выс­тупили с инсценировкой «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». Четвертый год в музее педагогу помогают его ученики Денис Любимов, Кирилл Корчагин, Дамир Карашаев, Варя Кобанова, Таня Корнейчик, Варя Шепталова, Альбина Душанова, Эвелина Огиенко, Виолетта Фисенко. Вместе готовят презентации, встречи, викторины, оформляют новые экспонаты.

Сегодня краевед озадачен воп­росом, как сохранить музейные экспонаты, имеющие большую нематериальную ценность.

– Наш музей работает на общественных началах. Вряд ли найдется тот, кто будет готов заменить меня на чистом альт­руизме, без зарплаты. По этой причине закрылись подобные музеи в Январцево, Плодоовощном, других селах области. Думаю, таких примеров по стране немало. Поэтому музею нужен официальный статус и хотя бы одна ставка заведующего-смот­рителя-экскурсовода, – считает Виктор Милехин.

Обращения в райакимат, областное управление культуры, развития языков и архивного дела пока результатов не дали. Но, пожалуй, не меньше, чем соответствие нормативам для официальной регистрации и выделение бюджета на содержание, таким народным музеям нужны истинные энтузиасты своего дела, патриоты, беззаветно любящие и изучающие свой край и все, что с ним связано. Найдутся ли такие?

История отдельного села, края или всей страны – это не просто факты и даты, это в первую очередь судьбы людей, их роль в исторических событиях. Эти знания помогают нам не только понимать прошлое, но и строить будущее. И такую историю, наполненную героями, их ратными и трудовыми подвигами, мы должны передать потомкам.