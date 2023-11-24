Живший в трейлере мужчина оказался долларовым миллионером

Живший в доме на колесах 82-летний мужчина из США оказался миллионером, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Пожилой житель США, который жил в трейлере без интернета и телевизора, оказался долларовым миллионером. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

82-летний Джеффри Холт провел большую часть жизни в городке Хинсдейл, штат Нью-Гэмпшир, с населением около четырех тысяч человек. Он жил в доме на колесах, не пользовался интернетом, а еще у него не было автомобиля. По городу Холт передвигался на газонокосилке.

Незадолго до своей кончины, в июне, мужчина рассказал лучшему другу Эдвину Смиту, что сделал несколько удачных инвестиций и стал обладателем состояния в 3,8 миллиона долларов. Холт спросил, что ему делать с этими деньгами, так как детей у него не было, а с женой он давно развелся. Смит посоветовал другу «подумать о сообществе».

В итоге Холт завещал деньги городу, чем поразил соседей.

«Я был несколько шокирован, когда узнал, что все деньги ушли на нужды города», — заявил Смит.

Жители города рассказали, что Холт очень любил стричь газоны и часто помогал соседям за символическую плату. При этом никто не догадывался, что пожилой мужчина обладает крупным состоянием.

Позже его сестра Элисон, живущая в Калифорнии, рассказала, что бережному отношению к деньгам их научил отец. Женщина также сказала, что в детстве у Холта были проблемы с учебой из-за дислексии, однако он «был очень умен в определенных областях». Всю жизнь Холт интересовался историей и собирал записи классической музыки. Элисон также заявила, что брат никогда не говорил ей о деньгах, но часто спрашивал, не нужна ли ей помощь.

Городские власти решили потратить неожиданно полученные средства на гранты для местных организаций и объявили для них специальный конкурс.