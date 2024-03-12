Жизнь – как факел

Выставка организована Областной библиотекой им. А. С. Пушкина в рамках постоянной экспозиции «Великие личности Великой степи». Она знакомит с изданиями, рассказывающими о лидерах движения «Алаш», чьи юбилеи в этом году отмечает общественность.

Как отметила сотрудник библиотеки Юлия Сачкова, большой интерес представляют книги, посвященные алашординцу, политику, публицисту, экономис­ту Турару Рыскулову. В этом году ему исполняется 130 лет со дня рож­дения. В изданиях «Турар Рыскулов: государст­венная деятельность и политические воззрения», «Турар Рыс­кулов в истории Кыргызстана. Документальные вехи биографии» и других работах прослеживается судьба видного представителя казахской интеллигенции, начиная с его участия в восстании 1916 года и до работы на государственных постах в Туркестане. Рыскулов был автором новых фундаментальных идей в области экономики. Именно он первым заговорил о хозяйственном районировании и промышленном развитии окраин. Призывал укреплять связь города и деревни. Турар Рыскулов был арестован в 1937 году по обвинению в «пантюркизме». Он умер в заключении, был реабилитирован в 1956-м.

– В этом году мы также отмечаем 145-летний юбилей со дня рождения Райымжана Марсекова, – рассказала библиотекарь. – Это идеолог партии «Алаш», юрист, знаток международного права, гуманист. Марсеков всю жизнь отстаивал права и интересы своего народа и разделил трагическую судьбу соратников. В сборнике «Что ожидает казахов» подробно отражена его био­графия, а также собраны сведения о его потомках, его прижизненные публикации.

На выставке можно узнать и о твор­честве основоположника казахской педагогики и психологии Жусупбека Аймауытова. В этом году – юбилей, 135 лет со дня его рождения. Будущий учитель и литератор учился в Семипалатинской учительской семинарии вместе с Канышем Сатпаевым и Мухтаром Ауэзовым. К сожалению, талантливый семипалатинец также попал под жернова политических репрессий. А первые стихи начал писать в 13 лет. Среди его литературного наследия – рассказы и повести «Қартқожа», «Ақбілек», «Вина Кунекей». Аймауытов оставил яркий след и в драматургии – писал пьесы, попробовал себя в качестве режиссера, поставив в 1917 году в Семипалатинске пьесы «Рабига» и «Биржан и Сара». Одна из лучших театральных работ писателя – драма «Шернияз», посвященная памяти Султанмахмута Торайгырова.