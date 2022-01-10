Жизнь после погромов

Шымкент возвращается к привычному образу жизни после ночных погромов.

Последние трое суток в городе воцарились тишина и покой. По ночам не слышны взрывы, прекратилась стрельба, нет поджогов и массового скопления людей. В городе, как и по всей стране, действует комендантский час.

Мегаполис сотрясало на протяжении двух суток. Беспорядки начались в ночь с 4 на 5 января и продолжились с 5 на 6 января. И хотя они были локальными, и митингующие прошлись по целому ряду улиц, больше всего пострадал новый административно-деловой центр (АДЦ) в микрорайоне «Нурсат».

Уже в первую ночь многотысячная толпа от слов перешла к противоправным действиям, атаковав камнями и арматурой, коктейлями Молотова полицейских, охранявших правопорядок, их служебный транспорт и здание Шымкентского городского акимата и маслихата. Результатом ночного налета стали разбитые стекла, выбитые двери, разломанная мебель и разграбленная оргтехника. Вокруг акимата замерли десятки разгромленных спецмашин полиции.

Бесчинства продолжились на следующий вечер. Первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан сообщил, что провокаторам платили за их участие в беспорядках и выдавали энергетические напитки, от которых они теряли контроль над собой. Об этом, по словам чиновника, говорят задержанные за участие в погромах.

Митингующие буквально крушили и жгли все на своем пути. Факелами вспыхнули разбитые ранее машины полицейских. По официальной информации, сожжено и уничтожено 59 автомобилей, принадлежащих департаменту полиции города. Пострадали десятки автомобилей горожан, сожжено пять автобусов.

Пожар начался в выставочном центре «Көрме орталығы», который практически полностью сгорел, досталось концертному залу «Туркестан», частично разрушено здание Казахского академического драматического театра им. Шанина, прокуратуры, филиала партии «Nur Otan», одного из филиалов банка.

Нападению подвергся расположенный в паре-тройке сотен метров от акимата торговый центр «Метро». Разбив витринные стекла, мародеры хлынули внутрь. В тележки складывали дорогой алкоголь, колбасу, шоколад и даже белье. Для выноса товара использовались также чемоданы, выставленные на продажу в центре зала. Грабители разбили камеры видеонаблюдения в надежде, что останутся неопознанными. Вот только это оказалась система видеонаблюдения арендаторов, а магазинный комплекс остался, к счастью, цел и невредим. Мародеры в двух мес­тах магазина совершили поджог, надеясь замести следы, однако сработала система пожаротушения, погасив огонь. Были вскрыты и разграблены банкоматы, установленные в холле магазина. Два аппарата нападающие не смогли вскрыть на месте и увезли их на служебном автомобиле, который был припаркован рядом с магазином.

В общей сложности за специа­лизированной медицинской помощью в полицию обратились 45 сотрудников правоохранительных органов с различными травмами. Двоих с огнестрельными ранениями госпитализировали в реанимационное отделение. Пулевые ранения получили и многие гражданские лица, дос­тавленные в стационары города.

За участие в беспорядках задержаны более 400 человек, из которых только половина – местные жители, остальные прибыли из других регионов. К 155 задержанным применены меры административного взыс­кания. В отношении 55 начато досудебное расследование по уголовным статьям. В Шымкенте в свое время установили более 2 500 уличных видеокамер с функцией распознавания лиц, что и позволило распознать многих участников погромов и беспорядков.

В Палате предпринимателей сообщили, что 15 бизнесменов уже обратились с заявлениями о том, что их объекты бизнеса подверглись нападению и разграблению. Среди них магазины, салоны красоты.

В городе создан специальный штаб, которому предстоит оценить нанесенный материальный ущерб. Сделать это намерены в течение десяти дней. Капитальный ремонт и приведение в порядок всех поврежденных зданий начнутся после того, как ситуация полностью стабилизируется. Но уже в минувшую субботу горожане вышли на субботник, чтобы расчистить пожарище выставочного центра.

Около 500 волонтеров вышли на улицы города, чтобы внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности. В мегаполисе создан отряд так называемых халық сақшылары, состоящий из гражданских активистов, спортсменов и педагогов спортивных школ, представителей духовенства. Разделившись на группы, они дежурят в ночное время, патрулируя территорию, поддерживают сотрудников правоохранительных органов, оказывают содействие в охране объектов государственного значения, предприятий.

Все магазины в городе, за исключением крупных торговых центров, работают в штатном режиме. Перебоев с поставками продовольствия и товаров первой необходимости нет. И если в первые дни горожане закупали тележками макароны и подсолнечное масло, консервы и чай, то сейчас нет никакого ажиотажа.

Схлынули и очереди возле банкоматов, характерные для первых дней после погромов, которые совпали с выплатой пенсий и заработной платы. В крупных продуктовых магазинах покупки можно без проблем оплатить картой.

На АЗС заправить транспорт можно всеми видами топлива, цена на которое не изменилась. В городе функционируют все коммунальные предприятия, обеспечивая горожан теплом, водой, газом и электроэнергией. Восстановлены разбитые налетчиками светофоры, вернулись на свое место скамейки и урны. Собран и вывезен весь мусор, который образовался в результате погромов, включая сожженные автомобили и автобусы.

Шымкентцы свободно передвигаются по городу. На общест­венном транспорте можно без проблем добраться в любой район Шымкента.

При въезде в город на всякий случай выставлены блокпосты. 45 таких заграждений установлены и в Туркестанской области, на которых дежурство несут сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Численность личного состава для этого в регионе достаточна. Общественные объекты и административные здания взяты под усиленную охрану, ситуация на дорогах под полным контролем.

В регионе не было погромов и мародерств, хотя во всех районных центрах на мирные митинги собрались по несколько сотен человек. К людям вышли местные чиновники, которые рассказали о ситуации в стране, реакции органов госуправления на требования демонстрантов и принимаемых Главой государства мерах. После этого люди спокойно разошлись по домам.

Сейчас все объекты инфраструктуры Туркестанской облас­ти работают в штатном режиме. Рынки и магазины открыты, курсирует общественный транспорт. Более того, на строительных объектах все это время продолжалась работа.