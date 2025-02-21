Жумангарин приоткрыл завесу: какие налоговые нормы ушли в Мажилис

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вице-премьер рассказал, что предложенный проект Налогового кодекса,  в том числе, призван остановить лудоманию и снизить потребление энергетических напитков

Скриншот видео

На YouTube-канале Сената опубликован новый выпуск подкаста Taldau Talks, посвященный налоговой реформе в Казахстане, где вице-премьер-министр МНЭ Серик Жумангарин перечислил ранее неозвученные нормы проекта Налогового кодекса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Он подчеркнул, что в парламент передан проект закона, где по специальному налоговому режиму предложены  «революционные изменения».

Напомним, в ходе расширенного заседания правительства, глава государства одобрил проведение реформы. После чего члены рабочей группы провели встречи в 17 регионах страны, собирая мнения и предложения предпринимателей для доработки проекта Налогового кодекса. Вчера проект был внесен в Мажилис. Выступая на подкасте, Жумангарин поделился некоторыми новыми подробностями. 

«Там для B2C по розничному налогу 4% оставлено с правом для маслихатов сделать 2%. А для B2B сделано 12%, при этом исключается упрощенная декларация. То, что делаем мы, на самом деле, – это сквозной налог. В данном случае, косвенный. Общая нагрузка будет в районе 3,3% максимум на предприятия. А 16% будет тогда, как зачет НДС идет. В этом и есть принцип справедливости», – отметил он.

Кроме того, он рассказал, что весь финансовый сектор будет облагаться налогом.

«Мы надеемся банковскую тайну в отношении мобильных переводов рассмотреть. Также в проекте предлагается привести в порядок отношения внутри строительной отрасли. По игровому бизнесу, по энергетическим напиткам, в рамках налоговой морали, мы будем антистимулировать  некоторые вещи, такие как лудомания, например», – сообщил вице-премьер. 

Ранее сообщалось, как получить возврат НДС в 5 раз быстрее. 

В Миннацэкономики проинформировали, что основные поправки НК включают:

  • Снижение порога для обязательной постановки на регистрационный учет по НДС – с 20 000 МРП (78,6 млн тенге) до 3 800 МРП (15 млн тенге).
  •  Повышение ставки НДС – с 12% до 16%, при этом для отдельных отраслей устанавливается пониженная ставка 10%.
  • Ограничение применения специального налогового режима упрощенной декларации – он будет доступен исключительно для сегмента B2C (бизнес для конечных потребителей).
#Жумангарин #налоговый кодекс #реформа #НДС

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