Зима на Майорке: балет «Декабрьский дождь» показали в Астане

Фото: пресс-служба театра «Астана Балет»

Проникновенный рассказ о трагическом романе композитора-романтика, пианиста-виртуоза и эпатажной писательницы нашел отражение в постановке «Декабрьский дождь», которую осуществила хореограф и сценограф Кристина Паулин из Германии.

Противоречивая история отношений Жорж Санд и Фредерика Шопена до сих пор продолжает притягивать внимание публики. Спустя почти двести лет люди вспоминают историю их любви, как одну из самых романтичных историй XIX века.

Никто не мог даже предположить, что экстравагантная, свободолюбивая француженка Аврора Дюпен, более известная под псевдонимом Жорж Санд, и интеллигентный польский музыкант Фредерик Шопен могут влюбиться друг в друга - настолько они были разными. Хрупкий, болезненный юноша и энергичная напористая женщина с сигаретой в зубах, шокировавшая общество своим мужским костюмом. Но их роман, продолжавшийся почти 10 лет, вдохновил Санд написать выдающиеся книги, а Шопена - музыку.

Однако по воле судьбы им обоим пришлось испытать больше страданий, чем счастья. Их отношения длились почти 10 лет, оставив след в культуре и сердцах миллионов.

К сожалению, развязка этой истории не была счастливой, но за несколько дней до своей смерти Шопен произнес: «Она обещала, что я умру в ее объятиях».

По словам художественного руководителя «Астана Балет» Нурлана Канетова, такой драматический спектакль впервые появился в репертуаре столичного театра.

В двухактном балете можно проследить достаточно большой отрезок времени, начиная от момента встречи до окончательного расставания главных героев.

Постановка «Декабрьский дождь» запомнится зрителям не только увлекательным сюжетом, в котором нашлось место встрече и разлуке, непростым семейным отношениям, но и оригинальным хореографическим языком, сценографией и музыкой Шопена.

Несмотря на то, что роман Санд и Шопена продолжался около десяти лет, отношения двух гениев не всегда были гармоничными, между ними возникали конфликты, что и прослеживается в сочетании танца с популярными классическими фортепианными произведениями.

Напомним, известный хореограф Кристина Паулин в 2022 году в спектакле «Орфей и Эвридика» воплотила на сцене театра «Астана Балет» другую романтическую историю, наполненную невосполнимыми утратами, крушением надежд.

А в этот раз зрители перенеслись в шумные светские салоны Парижа, где выступал Шопен, стали свидетелями семейной жизни на Майорке или в Ноане, наполненной навязчивыми страстями, скандалами и тайнами.

Для этого трудились хореограф и сценограф Кристина Паулин (Германия), художник по костюмам Стефани Бауэрле (Австрия), звуковой дизайнер и композитор Дэвидсон Джаконелло (Канада) и многие другие служители Мельпомены.

Благодаря тому, что в постановке была задействована большая часть труппы, на сцене развернулись ансамбли, дуэты и сольные вариации героев.

Партии Санд и Шопена в разные дни исполнили заслуженный деятель Казахстана Татьяна Тен и Уэсли Карвальо, а также заслуженный деятель Казахстана Айнур Абильгазина и Сундет Султанов. Каждый из артистов привнес частичку собственной индивидуальности в реальные исторические образы.

«Хореография в основном выполнена в неоклассическом стиле, также есть персонажи их другого мира, в том числе душа Жорж Санд, ее альтер-эго или душа Шопена и его музы. Чтобы донести неземные образы, артисты также танцуют модерн. Как известно, Шопен после продолжительной болезни умер в 39 лет от туберкулеза. В частности, большая сцена с участием кордебалета становится предзнаменованием галлюцинаций и подавленного физического и морального состояния композитора и предвестником смерти», – говорит Кристина Паулин.

По ее словам, название постановки связано с тем, что в 1838 году Шопен и Санд совершили путешествие на Майорку, казавшимся райем на земле. Зима на острове выдалась на редкость холодной и дождливой, чем они были шокированы. Такая погода на самом деле была очень неожиданной, как скажем, если бы в Астане сейчас выглянуло жаркое солнце.

Артисты отмечают, что до сих пор многие исследователи спорят о роковой роли своенравной Санд в жизни Шопена, до сих пор выясняют, что было причиной их расставания.

К слову, в балете прозвучали отрывки из сохранившихся писем Фредерика Шопена и Жорж Санд, в которых они рассказывали своим друзьям о собственных переживаниях.

Исполнитель главной партии Уэсли Карвальо считает, что история роковой любви двух гениев как-будто специально создана для балета.

«Наверное, без Жорж Санд не было бы пронизывающих душу шедевров Фредерика Шопена. Я так рад, что у нашей любимой публики теперь есть возможность побольше узнать о странном союзе талантливых людей, которых объединяла большая любовь к творчеству. Мы стремимся, чтобы основная идея спектакля была максимально доступна и понятна всем без исключения», – поделился он.

Знаменитые мелодии в исполнении эстонского пианиста-виртуоза Маргуса Риймаа в полной мере передали возвышенные чувства и безупречный вкус композитора. Благодаря изысканной и утонченной музыке Шопена история любви двух гениев стала проникновенной повестью об ускользающем счастье в судьбах талантливых людей.

Впрочем, иногда слова могут быть лишними. Непременно следует посетить театр, чтобы самостоятельно воочию оценить, как балет «Декабрьский дождь» оживляет великую историю любви, где музыка и танец передают всю глубину неподдельных и искренних эмоций.