Зимняя сказка в Astana Ballet

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Театр Astana Ballet представил зрителям великолепную постановку «Золушка» в двух действиях. Этот спектакль прекрасно передает дух зимних праздников, наполняя сердца зрителей ощущением сказки и предвкушением чуда.

фото с сайта astanaballet.com

– Мелодии Прокофьева в «Золушке» несут в себе не только яркие выразительные моменты, но и глубокие контрасты, – говорит представитель театра Astana Ballet Алия Айгарина. – Музыка невероятно разнообразна: от торжественных и величественных тем до лиричных, мечтательных мелодий, которые идеально дополняют хореографию. Сюжет балета разворачивается в традиционном для сказки ключе: Золушка – сирота, страдающая от жестокости своей мачехи и сестер, но благодаря волшебству и любви Принца находит свое счастье.

По словам Алии Айгариной, хореография балета также заслуживает особого внимания. В классическом варианте пос­тановки хореографы воп­лощают на сцене все особен­ности музыкального материала Прокофьева – сложные танцы, исполненные виртуозности и драматизма, гармонично сливаются с лирическими и эмоциональными моментами. Татьяна Тен и Наталия Фернандес-Менес сыграли воздушную и неземную Золушку, покорив взыскательную публику удивительным сочетанием грации, драматизма и внутренней силы. Главная героиня предстает не только как символ невинности и благородства, но и как воп­лощение стойкости, борьбы и надежды.

Сундет Султанов и Уэсли Карвальо, воплотившие образ пылкого и прекрасного Принца, поразили зрителей эмоциональностью исполнения и искренностью. Мачеха в исполнении Асель Жангаскаевой для выражения злости использовала агрессивные движения, что усилило ее образ. Две ее дочки – Злюка и Кривляка – в исполнении Сузуки Канон и Каламкас Орынбасаровой также поразили публику интересным прочтением своих образов.

Лиризм и светлая гармония в постановке часто чередуются­ с яркими и порой довольно сложными оркестровыми партиями, придающими балету особую многослойность. Всеми действиями за дирижерским пультом управлял Эльмар Бурибаев.

Балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева на подмостках Astana Ballet – это не только чудо-история о любви и преодолении трудностей, но и наполненное глубиной многогранное музыкальное произведение.

#театр #спектакль #Золушка #Astana Ballet

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