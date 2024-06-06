В каких случаях водители такси будут отстраняться от работы – Минтранс

Эти меры прописаны в меморандуме о сотрудничестве между МТ и серисами inDrive, Яндекс Go

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На основе отзывов и оценок пользователей, водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

«Меморандум предусматривает поэтапное принятие операторами мобильных приложений мер по обеспечению соблюдения перевозчиками такси требований законодательства в сфере автомобильного транспорта. Водители такси будут получать уведомления о необходимости проверки техсостояния авто и использования ремней безопасности», - говорится в сообщении.

Планируется проведение тренингов для водителей-партнеров платформ в онлайн и оффлайн форматах на тему соблюдения ПДД, правил общения с пассажирами и правил безопасности на междугородних трассах. К слову, главная цель разработки меморандума – это повышение безопасности пользователей на междугородних трассах республиканского и местного значения, а также на внутригородских дорогах.

Также, по словам представителей компаний, до конца второго квартала 2024 года планируется внедрение дополнительного функционала, который позволит сообщать об индивидуальных предпочтениях пользователей с особыми потребностями и необходимости наличия детского кресла.

В госоргане напомнили, что в начале года глава МТ Марат Карабаев собрал предложения представителей операторов мобильных приложений по решению проблем отрасли пассажирских перевозок, они нашли отражение в меморандуме. Также представителям агрегатора такси было рекомендовано усилить требования по соблюдению режима труда и отдыха водителей.