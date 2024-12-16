Значительные успехи в развитии волонтерства
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Кадиша Ныгмет
По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, сегодня в стране активно работают 755 волонтерских организаций, 2 тыс. инициативных групп и 275 тыс. волонтеров, из которых 3,5 тыс. являются «серебряными волонтерами». Для стимулирования их деятельности в 2024 году была утверждена новая Дорожная карта развития и поддержки волонтерства в РК на 2024–2026 годы, где основной акцент направлен на отраслевое волонтерство, включая социальное, медицинское, экологическое, зоозащитное направления, а также поддержку в сфере образования, медиа и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.