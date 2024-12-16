Значительные успехи в развитии волонтерства

Итоги года
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Кадиша Ныгмет

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации, сегодня в стране активно работают 755 волонтерских организаций, 2 тыс. инициа­тивных групп и 275 тыс. волонтеров, из которых 3,5 тыс. являются «серебряными волонтерами». Для стимулирования их деятельности в 2024 году была утверждена новая Дорожная карта развития и поддержки волонтерства в РК на 2024–2026 годы, где основной акцент направлен на отраслевое волонтерство, включая социальное, медицинское, экологическое, зоозащитное направления, а также поддержку в сфере образования, медиа и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В стране успешно функ­ционируют Национальный фронт-офис и 20 региональных фронт-офисов волонтеров, предоставляющих информационную, ресурс­ную и консультативную помощь. В 2024 году при их содействии было организовано более 5,6 тыс. мероприятий. Для удобства взаимодействия создан единый Call-центр по волонтерству, обработавший свыше 2 000 обращений. Через онлайн-платформу Qazvolunteer.kz, объединяю­щую более 67 тыс. участников, предоставляются удобные инструменты для поиска проектов и координации деятельности.

Также в этом году государственными органами совместно с волонтерским сообществом реализовано 55 проектов. В целях поддержки волонтерских инициатив выдано 240 малых грантов, в рамках которых проведено 42 тыс. мероприя­тий. 10 тыс. волонтеров прошли обучение по отраслевому волонтерству.

Активно развивается меж­дународное волонтерство. С 2023 года при Национальном фронт-офисе действует Международный центр волонтерства. В сентябре текущего года семь казахстанских волонтеров были направлены для работы в структуры ООН – в Турцию, Кению, Таиланд.

Одним из ключевых событий стало проведение Слета волонтеров под эгидой Молодежного совета СВМДА в октябре 2024 года, собравшего 450 участников из 14 стран Азии. По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в 2020-м была учреждена меж­дународная премия «Волонтер года» для поощрения лучших волонтеров, внесших вклад в развитие Казахстана. С 2020 по 2024 год премию получили 234 казахстанских и иностранных волонтера.

Кроме того, в текущем году был реализован проект «Марафон добрых дел», в рамках которого казахстанцы совершили более 7 000 добрых дел при участии порядка 50 тыс. человек. Волонтеры оказали помощь 7 000 животных, высадили 3 200 деревьев и собрали 240 тонн мусора. 5 декабря были награждены 20 победителей проекта в 10 номинациях.

В 2025-м планируется усовершенствование действую­щего законодательства в сфере волонтерства, создание Национального организационного комитета и разработка плана мероприятий к 2026 году – Международному году добровольцев.

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