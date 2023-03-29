Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
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Жангали Дадебаев, кандидат политических наук, финансист
В условиях, когда на обменный курс тенге преобладающее негативное влияние оказывает ряд внешних и внутренних факторов, для предотвращения дальнейшего ослабления национальной валюты и роста инфляции финансовым регулятором повышается базовая ставка. Так обеспечивается краткосрочная привлекательность тенге. Разумеется, при этом растет стоимость кредитования экономики и бюджетных расходов.