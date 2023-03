Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений

За последние пять-шесть лет средний уровень базовой ставки Национального банка РК (НБ РК) составлял около 10%. Следовательно, в горизонте пяти и 10 лет избыточная ликвидность тенге на рынке может увеличиться на 50 и 100% (+⁄-1%), соответственно.

Избыточная ликвидность тенге накапливается в активах финансовых институтов. В условиях высокой базовой ставки им будет выгодно инвестировать в краткосрочные, безрисковые тенговые инструменты НБ РК и потребительское кредитование, нежели в реальный сектор экономики, так как предоставляется возможность быстро и много «заработать» в тенге и в любое время для защиты капитала конвертировать прибыль в доллары США.

Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективах высокая базовая ставка НБ РК и рост денежной массы значительно увеличивают проинфляционные и продевальвационные риски, создающие дополнительное давление на курс тенге.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года отметил, что страна столкнулась с беспрецедентными в нашей современной истории финансово-экономическими трудностями, связанными с резким обострением геополитичес­кой ситуации.

В сложившейся обстановке, как подчеркнул Глава государства, у нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Президент обратил внимание на необходимость обеспечения устойчивости национальной валюты – ключевого фактора экономической безопасности.

В свете Послания среди первоочередных антикризисных мер актуальное значение имеет разработка механизмов укрепления курса тенге, обеспечения сохранности сбережений населения и роста международных резервов. Создание механизмов как таковых и их использование являются одним из неординарных решений по обеспечению устойчивости национальной валюты – ключевого фактора нашей экономической безопасности.

Решение есть

Для нивелирования негативного влияния на обменный курс в денежной трансмиссии важно создание и применение механизмов, направленных на задействование имеющихся, но еще не используемых монетарно-регуляторных возможностей государства по сдерживанию инфляции.

Внедрение механизма снижения давления на курс тенге и обеспечения сохранности сбережений населения предполагает решение двух основных задач.

Во-первых, по умеренному снижению избыточной ликвидности и эмиссии тенге в финансовой системе, которые создают дополнительное давление на курс национальной валюты, влияют на рост инфляции и повышают расходы государства по стерилизации этой самой избыточной ликвидности.

К примеру, в начале и конце 2020 года денежная масса сос­тавляла 20,9 – 24,9 трлн тенге, избыточная ликвидность 4,1 – 4,8 трлн тенге, соответственно. НБ РК в 2020 году купил 59,8 тонны золота на внутреннем рынке. Исходя из среднего курса тенге и стоимости золота к доллару, в 2020-м для этих целей НБ РК эмитировал около 1,4 трлн тенге.

Во-вторых, предлагаемый механизм предусматривает внед­рение нового финансового инструмен­та в национальной валюте, который обеспечивает привлекательность тенге не высокими процентными ставками, а высокой ликвидностью и ценностью, способностью сохранить тенговые сбережения населения и активы институциональных инвесторов от обесценения.

Для внедрения такого финансового инструмента важно использовать внутренние ресурсы государства. Таким ресурсом и надежной основой для создания нового финансового инструмен­та является казах­станское аффинированное золото, соответствующее международным стандартам Лондонской качественной поставки (London Good Delivery, LGD. – Авт.).

В мировом инвестиционном сообществе золото считается «тихой гаванью» при геополитических рисках и защитой от высокой инфляции. К тому же оно проявило себя более доходным инструментом по сравнению с тенговыми на средне- и долгосрочном горизонтах инвестирования.

В рамках реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах НБ РК является главным покупателем аффинированного золота, произведенного в Казахстане. НБ РК покупает физическое золото стандарта LGD у внутренних производителей по мировым рыночным ценам за тенге через кросс-курс долларов США. Продажа населению мерных золотых слитков НБ РК так же осуществляется за тенге через кросс-курс долларов США.

Важно отметить, что мерные золотые слитки НБ РК показали свою высокую востребованность в кризисных ситуациях, когда спрос на них вырос кратно в начале 2022 года из-за внешнего шока и нарушения логистики поставок наличных долларов. Однако минимальный вес мерного золотого слитка НБ РК составляет 5 граммов и на текущий

момент стоит около 135 тыс. тенге. К сожалению, для большинства населения такой финансовый продукт является недоступным.

К тому же мерные слитки НБ РК не соответствуют стандарту LGD и не обладают высокой ликвидностью. Исходя из двойственной природы золота как «товара» или «финансового инструмента», мерные золотые слитки больше относятся к «товару», который пользуется большим спросом у ювелирных компаний и состоятельных граждан. При этом ликвидность мерных слитков НБ РК обеспечивается не стандартом золота LGD, а «целостностью» специальной упаковки мерного слитка.

В условиях имеющихся цифровых финансовых технологий, мобильных банковских и инвес­тиционных приложений целесооб­разно развивать и масштабировать использование производных финансовых инструмен­тов (ПФИ. – Авт.) на золото наряду с мерными слитками НБ РК в качестве инвестиционного инструмен­та. Например, установление номинала ПФИ в размере одного грамма золота, стоимость которого составляет около 27 тыс. тенге, определение пределов отклонения цены покупки от цены продажи ПФИ и интеграция процессов куп­ли-продажи ПФИ в мобильные приложения помогут обеспечить доступ широких слоев населения к золотому активу.

Золото нивелирует риски

В мировой практике эмитенты при высокой стоимости выпускае­мых акций производят их дробление (Stock Split) для повышения ликвидности и обеспечения доступности акций большему числу инвесторов, включая инвесторов, имеющих небольшие накопления и доходы. Масштабирование использования золота в качестве инвестиционного и защитного актива через ПФИ, как показала практика, особенно важно в кризисных ситуациях.

На развитых рынках использование золота в качестве инвестиционного инструмента розничными и институциональными инвесторами осуществляется через неаллокированные металлические счета, ETF (Exchange Traded Funds) или другие ПФИ, созданные на базе золота. Более 90% сделок проводится с неаллокированным золотом на металлических счетах, то есть ПФИ, так как они являются наиболее ликвидными по сравнению с физическими мерными или стандартными золотыми слитками.

Для снижения давления на курс тенге и обеспечения сохранности тенговых сбережений населения целесообразно изменить действующую схему покупки золота государством у внутренних производителей.

Предлагаемая новая схема покупки золота Национальным банком состоит из двух основных этапов, предполагает использование новых ПФИ и применение биржевых рыночных механизмов. Данные ПФИ можно условно назвать и подразделить на конвертируемые золотые облигации производителей золота (КЗО. – Авт.) и золотые депозитные сертификаты Национального банка РК (ЗДС. – Авт.).

Применение биржевых механизмов для реализации приоритетного права государства на покупку золота у внутренних производителей означает выпуск производных ценных бумаг – КЗО и ЗДС, базовым активом которых является приобретаемое НБ РК золото стандарта LGD. Покупка и продажа таких ПФИ, так же, как и физического золота стандарта LGD, осуществляется по мировым рыночным ценам через кросс-курс долларов США в тенге, то есть используется тот же принцип покупки и продажи золота НБ РК на внутреннем рынке.

Никакой привязки стоимости золота к национальной валюте или стоимости национальной валюты к золоту не происходит. Соответственно, предлагаемый механизм снижения давления на курс тенге и обеспечения сохранности сбережений населения от обесценивания не будет противоречить ни Уставу МВФ, ни основным принципам современной международной валютной (Ямайской) системы.

На первом этапе для финансирования производства и пос­тавки золота в НБ РК производители золота выпускают КЗО. Номинал КЗО важно установить равным одному грамму золота. Стоимость выпуска, купли-продажи и конвертаций КЗО производится в национальной валюте тенге путем определения текущей мировой рыночной стоимости золота.

В проспектах эмиссии КЗО важно отразить основные положения двусторонних договоров покупки и продажи золота между НБ РК и производителями золота в целях предотвращения появления неконтролируемых или новых рисков для НБ РК и инвесторов в КЗО.

Для инвестирования в КЗО регуляторам финансового рынка важно определить перечень институциональных инвесторов (ЕНПФ, НФРК, страховые компаний, БВУ и др.) и лимиты активов, допустимые для инвестирования.

Для привлечения в данный ПФИ избыточных тенговых активов, находящихся в распоряжении финансовых институтов, важно включение КЗО и их эмитентов (ТОО «Kazakhmys Smelting», «Казцинк» и «Тау-Кен Алтын») в Перечень ценных бумаг и юридических лиц, соответствующих пруденциальным нормативам и иным обязательствам, установленным регулятором в части соблюдения норм и лимитов по ликвидности активов, размеру капитала банка.

Таким образом, на первом этапе внедрения новой схемы государство в лице НБ РК получает возможность снижения эмиссий тенге для покупки золота путем использования имеющихся в системе денег институциональных и розничных (физических лиц) инвесторов. Например, в случае финансирования покупки золота у внутренних производителей на сумму 10% от 1,4 трлн тенге, выплаченных в 2020 году за счет имеющихся в системе свободных тенге, НБ РК мог бы снизить эмиссию тенге в 2020 году до 140 млрд тенге. Соответственно, на 140 млрд тенге уменьшилось бы давление на курс тенге или расходы НБ РК по их изъятию из системы.

На втором этапе, после поставки производителями физического золота в хранилище НБ РК, обязательства производителей золота по КЗО конвертируются в обязательства НБ РК, в так называемые ЗДС. Инвесторы в КЗО автоматически получают ЗДС, ценную бумагу, выпущенную НБ РК.

По своим характеристикам КЗО имеет общие свойства с поставочными «фьючерсными контрактами» на золото, в то время как ЗДС является своего рода «депозитарной распиской» эмитента инвесторам о наличии определенного объема золота на счете. По параметрам ликвиднос­ти и ценности КЗО и ЗДС идентичны. Различие заключается в сроках обращения данных ПФИ.

Срок обращения КЗО заканчивается после поставки золота производителями в хранилище НБ РК. Срок обращения ЗДС – пос­ле их погашения НБ РК.

При этом чем дольше ЗДС будет находиться в обращении, тем больше будут снижаться давление на курс тенге и расходы НБ РК по изъятию ликвидности. Учитывая, что золото является ликвидным и ценным инструмен­том инвестирования, предлагаемый механизм может иметь стратегическое системное влияние на тенговые потоки в стране. При обычных и кризис­ных ситуациях горячие и спекулятивные тенговые потоки будут иметь возможность перенаправляться не только в доллары, но и в ПФИ на базе золота.

Предпринятые НБ РК и производителями золота шаги по изменению схемы покупки-продажи золота путем внедрения ПФИ и биржевых механизмов позволят обеспечить внутренний рынок более высоколиквидным и ценным новым финансовым инструмен­том в национальной валюте, чем мерные слитки золота.

Выгодно выпускать. Выгодно хранить

Интересы производителей золота в запуске данного механизма заключаются в возможности заблаговременного фондирования производства и поставки золота в НБ РК. По новой схеме при выпуске производителями КЗО сроки «авансирования» можно увеличить до двух месяцев и более за счет привлечения денег институциональных и розничных инвесторов.

Так, например, производители золота в 2020 году поставили в НБ РК 59,8 тонны золота на сумму 1,4 трлн тенге. Им, условно говоря, было бы выгодно получать фондирование (авансирование) за производство и поставку золота не за один месяц, а за два и более месяцев вперед, повышая эффективность временную стоимость денег (the time value of money).

Интересы инвесторов заключаются в возможности диверсификации своих активов не только в долларах, но и в высоколиквидных ПФИ на базе золота стандарта LGD, поставляемого в НБ РК. Целесообразно обеспечить все необходимые условия для населения делать сбережения на пенсию, образование и покупку жилья в ПФИ на золото в виде добровольных взносов в пенсионный фонд.

Интерес государства в лице НБ РК наряду с обеспечением сохранности сбережений населения заключается в снижении: во-первых, излишней денежной массы, которая влияет на рост инфляции, во-вторых, давления на курс тенге и, в-третьих, расходов по изъятию ликвидности.

Потенциал роста использования золота в качестве инструмен­та инвестирования и обеспечения сохранности сбережений населения существенно форсируется благодаря финансовым технологиям (Fintech) и ПФИ.

Могут возникнуть опасения, связанные с рисками неблагоприятного изменения курса тенге и стоимости золота при конвертации КЗО в ЗДС НБ РК или при погашении. Такое мнение может возникнуть при фрагментарном подходе к анализу предлагаемого механизма.

НБ РК выпускает ЗДС (конвертирует КЗО в ЗДС) после депонирования производителями соответствующего объема золота в НБ РК. Владельцем депонированного физического золота является НБ РК. Владельцами ЗДС, обеспеченного физическим объемом золота, депонированного в НБ РК, выступают инс­титуциональные и розничные инвесторы.

Стоимость ЗДС и стоимость физического золота – базового актива – имеют 100% положительную корреляцию, так как создаваемый производный финансовый инструмент – ЗДС – на 100% обеспечивается физичес­ким объемом золота, депонированного в НБ РК. Нацбанк не несет никаких рисков при изменении курса валюты или стои­мости золотого ПФИ, так как базовый актив находится в его собственности.

Процентные платежи по золотым вкладам на международных рынках составляют ставку около 0,01% или не предусматривают процентных выплат. Соответст­венно, расходы НБ РК путем внедрения новых ПФИ на базе золота существенно снижаются, в то время как текущие расходы НБ РК по изъятию избыточной ликвидности составляют около 16%.

Инвесторы в золотые ПФИ в любой момент могут продать их на рынке другим инвесторам. В случае отсутствия покупателей ЗДС НБ РК осуществляет погашение ЗДС и только тогда производит эмиссию тенге и рассчитывается за золото, когда-то поставленное производителями в хранилище.

Запуск предлагаемого механизма укрепления тенге и обеспечения сохранности сбережений населения позволяет достичь следующих результатов: производители золота получают возможность увеличения сроков авансирования (фондирования) производства и поставки золота в НБ РК до двух и более месяцев; инвесторы обеспечивают диверсификацию своих активов; финансовые институты получают дополнительный финансовый инструмент в национальной валюте, который обеспечивает сохранность капитала; население получает возможность накопления своих пенсионных, жилищно-строительных, образовательных и других сбережений в ПФИ на золото; НБ РК достигает снижения давления на курс тенге и сокращения расходов по изъятию избыточной ликвидности.

Таким образом, значительно уменьшается риск агрессивного повышения базовой ставки НБ РК, а значит, дальнейшего роста бюджетных расходов и стоимости кредитования экономики. ПФИ на базе золота могут начать выполнять функцию не только инвестиционного инструмента, но и фактически инструмента денежно-кредитной политики НБ РК.