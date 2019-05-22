Зоны индустриальной активности

Кто не работает, тот – не СЭЗ

Как доложил на заседании министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, в настоящее время в стране функ­ционируют 12 специальных экономических зон (СЭЗ) и 23 индустриальные зоны (ИЗ). Наи­более известные из СЭЗ – МЦПС «Хоргос», «Астана-Технополис» и «Туркестан». В настоящее время в МИИР рассматриваются предложения регионов о создании четырех новых СЭЗ в Петропавловске, Костанае, Актобе и Байконыре.

Бюджетные затраты на строи­тельство инфраструктуры всех СЭЗ составляют порядка 314,3 млрд тенге. Объем привлеченных инвестиций в проекты на их территории достигает 910 млрд тенге. На единицу бюджетного тенге, вложенного в инфраструктуру СЭЗ, привлечено 2,8 тенге частного капитала.

Всего на территориях СЭЗ запущено 183 проекта, из которых 46 – с иностранным участием. При этом создано порядка 15,5 тыс. рабочих мест. В бюджет в виде налогов возвращено свыше 150 млрд тенге.

На территориях индустриальных зон в общей сложности запущено 168 производств с совокупным объемом инвестиций около 183 млрд тенге. Создано более 8,5 тыс. рабочих мест. В инфраструктуру вложено 85,9 млрд тенге. Таким образом, на один вложенный бюджетный тенге привлечено 2,1 тенге частных финансовых средств.

Министр также сообщил, что к 2021 году на территориях СЭЗ будет реализовано 147 проектов на сумму более 2 трлн тенге. В 2019-м предусмотрено к запуску 36 объектов на общую сумму свыше 160 млрд тенге (1 200 новых рабочих мест).

К 2021 году на территории индустриальных зон запланирован ввод в эксплуатацию 173 объектов на сумму около 520 млрд тенге. Из них в текущем году будет запущено 40 на общую сумму порядка 163 млрд тенге.

Из действующих СЭЗ наиболее эффективна по масштабам инвестиционной активности «Оңтүстік», где на один бюджетный тенге привлечено до 15,5 тенге частных инвестиций. Сформирован текстильный кластер, где сосредоточены также предприятия МСБ. СЭЗ функ­ционирует самостоятельно – без поддержки государства.

На территории СЭЗ «Павлодар» развиваются алюминиевые производства более высоких переделов, успешно реализуются кооперационные связи между действующими предприятиями, что также важно с точки зрения эффективности и конкурентоспособности. На сегодня здесь на один бюджетный тенге привлечено более 12 тенге инвестиций.

– Вместе с тем недостаточно эффективно функционирует СЭЗ «Химпарк Тараз», основная специфика которой – химия и нефтехимия. Здесь существует проблема с наполнением, – отметил Роман Скляр.

СЭЗ «Парк инновационных технологий», расположенная в Алма­ты, с прошлого года находится под управлением городского акимата. В настоящее время здесь проводится работа по реализации реальных проектов.

В целом в 9 регионах страны созданы 23 индустриальные зоны. Кызылординская область занимает первое место по объему привлеченных инвестиций в СЭЗ. Наибольшее количество объектов введено в эксплуатацию в Шымкенте – более 60 на сумму порядка 43 млрд тенге (свыше 4 тыс. рабочих мест).

Наибольшее количество активных ИЗ сосредоточено в Туркестанской области – 7 реаль­но функционирующих.

В свою очередь о перспективах развития СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» доложил вице-министр энергетики Асет Магауов, который отметил, что на сегодня объем производства продукции здесь составил 10,1 млрд тенге, создано 2 600 рабочих мест. Основные проекты – производство полипропилена, а также полиэтилена общей стоимостью 9 млрд долларов. Вклад в ВВП только этих двух производств составит 1,5%. Кроме того, ожидается реализация частными инвесторами проектов по производству полиэтилентерефталата, метанола и циклогексана, они находятся на разных стадиях проработки. На эти проекты предполагается привлечь порядка 2,5 млрд долларов инвестиций с созданием до 10 тыс. рабочих мест на этапе строительства и 1 500 – на этапе эксплуатации.

О работе Фонда «Самрук-Казы­на» в деятельности специальных экономических зон доложил управляющий директор АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алишер Пирметов. Согласно его данным, в октябре 2016 года были приняты в эксплуатацию все 68 объектов инфраструктуры СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота».

В июле 2015 года начата экс­плуатация сухого порта. С этого времени по 1 мая 2019-го портом обработано 317,4 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ).

По словам председателя правления АО «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова, фонд ведет основное строительство инфраструктуры, крупным здесь можно назвать проект газотурбинной станции. Ее строительство планируется завершить на год раньше – в конце 2020 года. По СЭЗ «Химпарк Тараз» за 7 лет освоено 30 млрд тенге, из них 8 млрд тенге – в прошлом году.

– Все работы полностью завершены. Поставлена задача по наполнению индустриальной зоны другими проектами, – сказал глава ФНБ «Самрук-Казына».

По этой теме также выступили руководители ряда регионов, в управлении которых находятся специальные экономические и индустриальные зоны. О текущем развитии СЭЗ и ИЗ в регионах доложили акимы Шымкента, Костанайской и Жамбылской областей.

Акцент на координацию и качество

Заместитель Премьер-министра Женис Касымбек отметил, что в закон о специальных экономических и индустриальных зонах внесены изменения, которые направлены на упрощение процедуры получения государственных мер поддержки. В то же время законодательные изменения повышают требования к управляющим компаниям. Работа в этом направлении будет продолжена.

По итогам всех выступлений Премьер-министр Аскар Мамин подчеркнул, что специальные экономические и индустриальные зоны с готовой инфраструктурой и различными льготами – эффективные площадки для привлечения частных инвестиций в реальное производство.

В сфере управления этими зонами наиболее успешна практика городов Нур-Султана и Шымкента, Алматинской и Павлодарской областей. Высокая инвестиционная активность наблюдается в СЭЗ «Оңтүстік».

Территория ИЗ «Оңтүстік» освоена полностью. При этом здесь запущено 55 проектов на сумму 38,6 млрд тенге. В СЭЗ «Астана – новый город» объем производства за время работы превысил 1,4 трлн тенге. В 2018 году на СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» освоено свыше 9,3 млрд тенге частных инвестиций.

Приведя эти примеры, Премьер-министр поручил проводить более активную работу по реализации новых проектов и привлечению инвестиций, соз­давать рабочие места. Для этого регионам следует привлекать в СЭЗ и ИЗ профессиональные управляющие компании, обладающие успешным международным опытом.

В целях повышения эффективности работы и управления зонами Премьер-министр поручил выработать критерии по приоритетному финансированию перспективных зон. В свою очередь при включении проектов в СЭЗ акиматам регионов следует акцентировать внимание на производствах с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на экспорт. Для дальнейшего обеспечения притока частных инвестиций необходимо выстроить работу в этом направлении по принципу «одного окна».

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр поручил разработать стратегии развития отдельной СЭЗ и ИЗ на трехлетний период, отметив, что специальные экономические и индустриальные зоны должны стать точками роста экономики регионов. Для этого нужна четко поставленная и скоординированная работа, качественные проекты.

Лето и дети

Согласно информации минист­ра образования и науки Куляш Шамшидиновой, в текущем году при школах будут действовать 11 тыс. летних лагерей отдыха. Кроме того, дети отдохнут в 236 загородных, 1 757 палаточных и юрточных лагерях. Отдыхом в лагерях планируется охватить 80% детей из социально уязвимых категорий, 82% – с особыми образовательными пот­ребностями, 90% – имеющих дос­тижения в различных сферах и с девиантным поведением.

– При организации летних каникул будут задействованы и ресурсы спонсоров. В прошлом году в этом процессе приняли участие как компании, так и индивидуальные предприниматели, которые оказали поддержку в проведении отдыха 4 324 детям на сумму 504 миллиона тенге. Эта практика будет продолжена и в текущем году, – сказала глава МОН.

Министерством образования и науки предложено стимулировать туристические и санаторно-курортные организации, открыть в казахстанских вузах летние академические школы, обеспечить участие детей в тематических кампаниях, направленных на изучение культурных, исторических и археологических памятников «Моя Родина – Казахстан», расширить сеть загородных лагерей.

О проводимой работе по организации оздоровительного и культурного отдыха детей в период летних каникул доложил министр культуры и спорта Арыс­танбек Мухамедиулы, который отметил, что ежегодно летом в стране проводится комплекс мероприятий воспитательного, патриотического и эстетического характера. С 2017 года действует практика бесплатного доступа школьников в республиканские музеи, музеи-заповедники и теат­ры. Этот опыт предполагается использовать повсеместно.

– Во всех библиотеках страны планируется проводить литературные утренники, в музеях и музеях-заповедниках – бесплатные историко-краеведческие экскурсии, различные пленэры с участием известных казахстанских художников, скульпторов, краеведов, археологов. В городах и областных центрах стартуют акции Book Crossing, а во всех сельских округах начнут действовать передвижные библиотеки.

Министр также сообщил, что на сегодня занятиями физичес­кой культурой и спортом охвачены 1,8 млн детей школьного возрас­та, в том числе на селе – свыше 816 тыс. ребят.

О мерах по обеспечению безо­пасности летнего отдыха детей доложил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Аскар Мамин подчеркнул, что вопросы организации отдыха детей очень важны. Они касаются не только госорганов, но и каждой семьи. Полный охват детей отдыхом и занятостью планируется обеспечить в Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях.

Остальным регионам Премьер-министр поручил в срочном порядке принять меры по организации отдыха и обеспечению занятостью детей в летний период, отметив, что ребята во время каникул должны иметь бесплатный доступ в музеи, театры, заповедники, национальные парки и на спортивные объекты.

– Необходимо организовывать на местах тематические встречи, культурно-спортивные и другие мероприятия. С учетом того что положительные примеры в регионах имеются, для организации летнего досуга школьников следует активнее привлекать меценатов, – сказал Премьер.

Подчеркивая важность обеспечения безопасного отдыха детей, глава Правительства поручил руководству Минис­терства внут­ренних дел, сферы образования и здравоохранения, а также акимам регионов мобилизовать работу соответствую­щих служб в стране. В целях укрепления здоровья и формирования у юношества здорового образа жизни особое внимание поручено уделить качеству питания в общественных местах, санитарному уровню объектов питания и досуга. Все лагеря должны быть обеспечены медработниками и соответствующими педагогическими кадрами.

По итогам рассмотрения вопроса были поддержаны предложения МОН РК по расширению количества лагерей отдыха на следующий год.

– Необходимо провести работу по открытию в стране до тысячи новых летних лагерей при санаториях, турбазах и национальных парках, вузах, реанимировать бездействующие лагеря. Это позволит полностью охватить детей летним отдыхом, – отметил Аскар Мамин.

Акимам регионов поручено взять на особый контроль вопросы максимального охвата детей отдыхом и летней трудовой практикой.