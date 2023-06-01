Звездный боксер Мэнни Пакьяо может приехать в Казахстан

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Ержан Еркинбаев встретился с послом Демократической Республики Шри-Ланка Джанитой Лиянге и послом Республики Филиппины Игорем Байленом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Фото: instagram.com/mannypacquiao

Ержан Еркинбаев обсудил с послами сотрудничество в области туризма, спорта и культуры.

Также председатель правления АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев рассказал иностранными дипломатам о туристском потенциале Казахстана и об основных тенденциях развития этой отрасли в стране.

По итогам беседы Еркинбаева с послом Лиянге стороны договорились продвигать совместные туристские маршруты и наладить обмен опытом между Казахстаном и Шри-Ланкой. Дипломат отметила важность возобновления прямых рейсов для увеличения туристского потока между странами.

Посол Байлен предложил рассмотреть вопрос приезда в Казахстан всемирно известного профессионального боксера Мэнни Пакьяо. Также г-н Байлен выразил желание в скором времени посетить все регионы Казахстана, в особенности Алматы, чтобы познакомиться с культурой нашей страны и изучить ее туристский потенциал.

Мэнни Пакьяо – филиппинский боксер-профессионал, выступающий в полусредней весовой категории, актер, политик. По состоянию на 2021 год единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.