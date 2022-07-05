Звуки степи

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Зарина Москау

В Национальный день домбры в столице состоялись зрелищные мероприятия.

Так, в Центральном концертном зале Qazaqstan прошел праздничный концерт, участниками которого стали оркестр Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана, заслуженные деятели Казахстана Тамара Асар, Секен Турыс­беков, Ринат Гайсин и другие.

Вечером жители и гости столицы смогли увидеть красочное выступление домбровых школ Казахстана. У монумента «Қазақ елі» одновременно выступили десятки домбристов жетысуской, тарбагатайской, каратауской школ.

Популярные композиции прозвучали в исполнении известных певцов Куандыка Рахыма, Айгуль Улкенбае­вой, Ардак Балажановой и других мастеров инструментальной музыки. Высоко в небо уносились звуки кюев Даулеткерея, Казангапа, Таттимбета, рожденных века назад в Великой степи.

Ритмичные и лиричные, веселые и скорбные мелодии души безошибочно нашли путь к сердцу внимательной и благодарной публики.

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