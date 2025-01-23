100-летие Евнея Букетова: сенатор предложил увековечить память ученого

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Евнея Арыстановича Букетова – одного из выдающихся ученых Казахстана, внесшего значительный вклад в развитие науки, образования и культуры
По словам сенатора Алтынбека Нухулы, достижения Евнея Букетова требуют увековечения на государственном уровне. Он отметил, что ученый не только продвигал науку, но и проявил себя как талантливый писатель, переводчик и литературовед - стал основателем химико-металлургической школы мирового уровня, поднял уровень подготовки кадров Центрального Казахстана и оставил богатое наследие в литературе, сообщает Kazpravda.kz
Озвучивая депутатский запрос, сенатор Нухулы отметил, что ученый не только продвигал науку, но и проявил себя как талантливый писатель, переводчик и литературовед. Его труды и организаторские способности значительно обогатили интеллектуальную и культурную жизнь страны.
Депутат подчеркнул, что 100-летний юбилей ученого предоставляет возможность реализовать инициативы, которые сохранят его наследие для будущих поколений.
«В честь 100-летия Евнея Букетова мы предлагаем обновить и издать новый семитомник, включив в него неопубликованные труды, подготовить сборник воспоминаний и энциклопедию о нем. Важно присвоить его имя строящимся школам в крупных городах, открыть музеи и памятные уголки, установить памятники в Балхаше и Петропавловске. Также популяризировать его наследие через театры, документальные фильмы и образовательные программы», - предложил сенатор Нухулы.