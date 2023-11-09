106 грузовиков с помощью принял Красный Полумесяц для сектора Газа
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Красный Полумесяц принял в среду 106 грузовиков с гумпомощью для сектора Газа, передает Kazpravda,kz со ссылкой на РИА Новости
Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило в соцсети Х, что приняло в среду 106 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа через КПП "Рафах" от египетского Красного Полумесяца.
"Команды PRCS сегодня приняли 106 грузовиков с помощью от египетского Красного Полумесяца через КПП "Рафах" вдобавок к пяти машинам скорой помощи из Кувейта", - говорится в сообщении организации.
В грузовиках доставили воду, продовольствие и медикаменты для населения сектора Газа. Общее число грузовиков с гуманитарной помощью, таким образом, составило 756 с 21 октября, добавили в организации.